Castelló se suma a la carrera solidaria que bate récords en la recaudación de fondos contra la ELA

Castelló suma esfuerzos junto a la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Adela) para ayudar en la recaudación de fondos que permita avanzar en la investigación de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas que la padecen.

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara ha recibido la camiseta conmemorativa de la XIII edición de la carrera solidaria contra la ELA. Una entrega realizada por José Jiménez, presidente de la asociación Adela-CV y David Hervás, director territorial de Eurocaja Rural, como entidad patrocinadora. La primera edil ha celebrado el éxito de este año con el máximo histórico de 5.500 personas inscritas.

Carrasco ha manifestado que “el gobierno de la ciudad de Castelló siempre estará al lado de las asociaciones para atender sus necesidades y sensibilizar a la sociedad en favor de la investigación. En la ciudad de Castellón seguimos sumando recursos a disposición de estos pacientes con las obras que precisamente se han iniciado este verano, gracias a la Generalitat Valenciana, de la nueva Unidad Integral para Enfermedades Raras y ELA del Hospital General”.

Precisamente, la alcaldesa ha recordado que “en la actualidad los estudios facilitados por la asociación en la Comunidad Valenciana indican que más del 60% de personas que padecen ELA superan los 65 años, aunque matizan que existen numerosos casos en personas jóvenes”.

Castelló cuenta con una delegación de esta asociación, desde donde se asesora y se presta apoyo a las personas que padecen esta enfermedad y a sus familiares para facilitarles la gestión ante la situación a la que se enfrentan. Actualmente, atienden a 35 personas de toda la provincia.

Récord de inscripciones

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con ELA, desde la asociación ADELA y la Fundación Eurocaja Rural, como entidad patrocinadora, un año más han organizado la carrera solidaria que se celebrará en Toledo el próximo domingo 5 de octubre.

En su XIII edición, la convocatoria ha batido récords, dado que se han agotado los dorsales, ya que se han alcanzado las 5.500 inscripciones. No obstante se puede colaborar con la causa aportando una donación económica con el dorsal solidario, que se puede obtener en la web.

Dado el número de inscripciones alcanzado que ha superado las del año pasado, desde la organización han destacado que, de momento, se ha superado la recaudación de 2024, que fueron 90.000 euros.

El dinero recaudado se reparte entre las delegaciones en España y se destina a mejorar los servicios y prestaciones a los usuarios y a la investigación. En el caso de la Comunitat Valenciana, el año pasado se destinaron 12.000 euros al Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia.