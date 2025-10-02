Compromís per Castelló demana a Begoña Carrasco la resolució immediata de les ajudes socials d'aquest any
El regidor Pau Sancho recorda que "la convocatòria es va publicar al mes de juny, i quatre mesos després les entitats continuen sense tindre resolució ni haver rebut els fons"
Compromís per Castelló ha lamentat que l’Ajuntament liderat per Begoña Carrasco encara no haja resolt, en data d’octubre, les ajudes destinades al foment de projectes realitzats per les associacions i entitats prestadores de serveis socials corresponents a l’exercici 2025. La convocatòria es va publicar tard, al mes de juny, i quatre mesos després les entitats continuen sense tindre resolució ni haver rebut els fons, han assenyalat.
Des de la coalició han recordat que la no resolució d’aquestes ajudes se suma al fet que el govern municipal porta dos anys congelant les subvencions nominatives a les associacions. Per això, Compromís ha presentat en diverses ocasions esmenes tant als pressupostos municipals com a les modificacions de crèdit per a incrementar-les almenys un 10%, una xifra que permetria compensar l’augment de l’IPC.
Malgrat això, el govern del PP ha rebutjat sempre aquestes propostes, mentre que el regidor d’Hisenda, Juan Carlos Redondo, insisteix en els plens que l’important és pagar “en temps i forma”.
“És inadmissible que arribem a octubre i l’Ajuntament encara no haja resolt la convocatòria de subvencions per a les entitats socials. Estem parlant d’associacions que sostenen projectes essencials per a moltes famílies de Castelló i que necessiten eixos recursos amb urgència”, ha remarcat el regidor de Compromís, Pau Sancho.
Subvencions congelades
Sancho ha afegit que “portem dos anys amb les subvencions socials congelades i rebutjant totes les nostres esmenes per actualitzar-les a l’IPC. Exigim que resolguen i paguen ja les ajudes d’enguany i que el pressupost del 2026 contemple un increment mínim del 15% en totes les nominatives”.
Compromís considera, a més, “una contradicció greu” que el govern del PP presumisca de pagar a temps mentre retarda la resolució d’unes ajudes bàsiques per al tercer sector i per a la vida social de la ciutat. Per això, han reclamat que s’agilitzen els tràmits de manera immediata i que s’incloga la pujada de les subvencions en el pròxim pressupost municipal.
