¿Qué hacer si se inunda tu colegio en Castelló?

El nuevo protocolo frente la riesgo de inundaciones en los centros docentes de Castelló ya es una realidad después de que la junta de gobierno local extraordinaria aprobara ayer el documento pionero. «Afecta directamente a miles de familias y mejorará nuestra capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos», aseguró la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien destacó que el plan establece diferentes acciones a desarrollar y medida a tomar dependiendo de los niveles de alerta establecidos y divididos en seis categorías de riesgo ante situaciones de nivel amarillo, naranja y rojo.

Así, las medidas preventivas previstas contemplan desde el seguimiento activo por parte de los centros educativos de la situación meteorológica así como otras acciones como pudieran ser la suspensión de actividades exteriores como excursiones y desplazamientos, el confinamiento temporal del alumnado en las aulas y la suspensión de las clases con interrupción completa de la actividad lectiva o la evacuación.

Junta de gobierno local extraordinaria donde se aprobó, este miércoles, el protocolo antiinundaciones para centros docentes de Castelló. / Mediterráneo

Con respecto a la responsabilidad sobre la aplicación de estas medidas, Carrasco destacó que puede corresponder a la autoridad municipal pero también a las que forman parte de la comunidad educativa o a ambas partes de manera simultánea.

Finalmente, la alcaldesa subrayó que el contenido de este nuevo protocolo «sirvió ya de guía y para la toma de decisiones en el episodio de lluvias de principios de esta semana, aplicándose algunas de las medidas correspondientes a la situaciones de riesgo que se dieron, lo que demuestra sin duda de la utilidad y la operatividad de este nuevo protocolo». Otro de los aspectos que recoge este documento es una mejora en cuanto a la divulgación, información y formación sobre los riesgos de estos episodios de lluvias entre la ciudadanía.