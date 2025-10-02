El perfil de los mayores de Castelló que sufren soledad no deseada

Las personas mayores que sufren soledad no desada en Castelló tienen que buscar ayuda externa para hacer frente a «esta experiencia subjetiva». Así lo confirmó ayer a este periódico Marta García, psicogerontóloga que participa en este proyecto piloto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Castelló para detectar a la gente mayor en esta situación.

«Conocer a gente nueva y realizar otras actividades novedosas con el fin afianzar la distracción y poder superar esas situación es importante», continuó García, quien destacó que los mayores en esta situación tienen que crear «vínculos con otras personas y activarse conductualmente para sentirse mejor». «Tienen que saber que no están solos y que con estos consejos y ayuda pueden salir adelante», aconsejó esta profesional a los mayores que se sienten solos.

Un mayor en soledad. / Mediterráneo

Pero, ¿cuáles son los síntomas que experimentan estos castellonenses? Los principales son la sensación de vacío, tristeza, ansiedad o baja autoestima que les provoca no sentir el apoyo de las relaciones sociales.

Según la especialista Marta García, el perfil de estas personas que el Ayuntamiento de Castelló ha detectado en la capital de la Plana es de castellonenses a todo tipo de clase social, de entre 75 y 90 años (una media de 80 años) y que vive sola. Además, hay más mujeres que hombres. Esta última afirmación se puede deber al hecho de que las mujeres viven más y el hecho de quedarse viuda acentúa más ese sentimiento de soledad o porque las mujeres expresan más el hecho de sentirse en soledad, aún estando rodeada de familiares o amigos.

Marta García insistió en la importancia de que estas personas tienen que saber que «no están solas y deben establecer vínculos con otras personas para distraerse».

Este plan del Ayuntamiento de Castelló permite conocer la situación de las personas mayores de la ciudad para así garantizar que estén asistidos y bien acompañados.