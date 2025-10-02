El PSPV denuncia que la piscina olímpica de Castelló sufre su cuarto día cerrada un mes después de su parada técnica

El grupo municipal socialista de Castelló ha denunciado que, este jueves, la piscina olímpica de la ciudad sufre su cuarto día consecutivo de cierre al público. Por eso, ha instado a la concejala de Deportes, Maica Hurtado, a que planifique la reapertura de la piscina olímpica.

El color verdoso que presentaba el vaso principal del complejo el pasado domingo, durante la celebración del campeonato de waterpolo, ha llevado a vaciarla y a obligar a las familias a desplazarse incluso hasta el Grau, a más de 6 kilómetros, para los entrenamientos de los más pequeños.

Los socialistas han señalado que Hurtado, que desde el mes pasado solo está al frente de esta delegación tras apearla la alcaldesa, Begoña Carrasco, de la cartera de Bienestar Social, todavía no ha informado a las personas usuarias de cuándo abrirá la piscina con certeza.

Este hecho obliga a los colectivos afectados a trasladarse en persona o llamar al centro deportivo para conocer el avance de las reparaciones. Tampoco el Patronato de Deportes ha actualizado sus comunicaciones desde el lunes.

Cierre estival

La incidencia se produce menos de un mes después de que la piscina olímpica haya estado cerrada por parada técnica como todos los veranos. “Entendíamos que Hurtado, que únicamente tiene que centrarse ya en el área de Deportes, cumpliría su palabra de "seguir impulsando Castelló como Capital del Deporte", pero lo cierto es que lo único que se encuentran las personas que acuden a nadar, cuatro días después, es un cartel en la puerta: ‘Cerrado por avería hasta nuevo aviso’”, ha declarado la portavoz socialista, Patricia Puerta.

Cerrado estuvo el complejo durante el mes de agosto para el mantenimiento y no se había acabado el mes de septiembre cuando la élite del waterpolo se encontró con una piscina verde y las excusas de quien ostenta la máxima responsabilidad deportiva desde hace más de dos años.

“Esa "apuesta firme y decidida por el deporte base e inclusivo, reconociendo al mismo tiempo a quienes están en la élite", que defendió el equipo de gobierno en septiembre para justificar la pérdida de competencias de Hurtado, se ha traducido en desinformación, molestias a clubes y particulares y un perjuicio incontestable también a personas con discapacidad que necesitan ir a la piscina por motivos de salud”, según Puerta.