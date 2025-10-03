Una asociación para ayudar a supervivientes del suicidio en Castelló

Jorge González y Luisa Vicent, de Castelló, son supervivientes del suicidio. En abril de 2024, su hija se autolesionó mortalmente después de años de terapia. Aparentemente, no era su peor momento. Todo empezaba a encarrilarse y ella parecía feliz. La joven recurrió a los profesores del instituto para aliviar su malestar y allí encontró un lugar seguro.

Pidió encarecidamente que sus padres no se enteraran, y así fue hasta que ella consintió que les informaran. Y la vida continuaba entre visitas a la psicóloga, los estudios, técnicas de autocontrol y un diagnóstico: trastorno límite de la personalidad. La fatalidad llegó aquel abril y nada volvió a ser igual.

Concienciación

El matrimonio acudió a unas jornadas de concienciación que organizaba la Diputación de Castelló y expusieron la soledad que sintieron cuando todo pasó. Fue allí cuando surgió la idea de impulsar una asociación en la que los supervivientes del suicidio tuvieran un espacio en el que sentirse acompañados.

Jorge González y Luisa Vicent, durante su entrevista en la redacción del periódico Mediterráneo. / Gabriel Utiel / GABRIEL UTIEL BLANCO

Y así nace Atrapasueños Castellón, una asociación que tiene como objetivo ofrecer un acompañamiento profesional a las personas que están pasando un duelo como el suyo. El acto de la presentación oficial será hoy 3 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Urban (Cuadra Salera s/n).

"Nos vimos solos"

Luisa cuenta que ellos recibieron ayuda el día que pasó pero luego «empiezan las preguntas, las culpas, el ‘y si’... Y nos vimos solos». «Te pasa esto y no puedes ir a trabajar, no puedes dormir y recurres al médico de cabecera y te receta unas pastillas para poder dormir. Sientes un vacío inmenso. Me hubiera ido con ella. Es un duelo muy duro y, aunque hay días que te encuentras mejor, te sientes culpable de estar bien», añade.

Sientes un vacío inmenso. Me hubiera ido con ella. Es un duelo muy duro y, aunque hay días que te encuentras mejor, te sientes culpable de estar bien» Luisa Vicent — Superviviente del suicidio

Plazos de espera

El matrimonio considera que «hay que insistir más en la atención a la salud mental. Si tienes cualquier otra enfermedad te dan un tratamiento. Con esta no. El sistema sanitario necesita más psicólogos, especialistas, más camas de agudos en el Provincial, los plazos de espera son muy largos... Mientras, vas al médico de cabecera pero lo que necesitamos es atención de salud mental. A mi marido les dieron cita para un año vista y solo hay un hospital para atender las necesidades psiquiátricas para toda la provincia», apunta Luisa.

Un problema social

Jorge añade que «estamos ante un problema social, un trago imposible de superar. Puede pasarle a cualquiera y lo más seguro es que no te des ni cuenta. No queremos que nuestra hija sea un número más, queremos visibilizar el problema y que esta asociación sea el primer paso para que los supervivientes del suicidio se sientan más arropados», concluye.