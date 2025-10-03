El Ayuntamiento de Castelló brinda sus recursos a la ayuda a las víctimas del suicidio

La ciudad de Castelló cuenta desde este viernes con su primera asociación de ayudas a supervivientes del suicidio, que lleva por nombre Atraspasueños Castellón. Antes de que su presentación oficial haya tenido lugar en el centro polifuncional Urban, sus dos responsables, Jorge González y Luisa Vicent, se han reunido con la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Esta organización, que surge de la experiencia de Jorge y Luisa al perder una hija por autolesionarse mortalmente en 2024, prestará acompañamiento y apoyo emocional por parte de psicólogos profesionales que ofrecerán sus servicios voluntariamente.

Carrasco ha asegurado que, desde el gobierno municipal, se facilitarán los recursos municipales que necesiten para ofrecer la mejor atención a las personas que atraviesan esa situación. Además, les brindó la ayuda del consistorio para visibilizar la labor tan relevante que ofrecerán a los castellonenses.

Bienestar emocional

La alcadesa subrayó que "este gobierno es muy sensible con la salud mental. Nos preocupa el bienestar emocional de los castellonenses, sobre todo en la infancia y la adolescencia. Por este motivo nos hemos comprometido en establecer sinergias entre asociaciones locales que abordan este tema y administraciones, a fin de generar espacios de trabajo conjunto que permitan mejorar en la eficiencia de recursos y materiales".

La alcaldesa quiso resaltar, ante los representantes de Atrapasueños Castellón que las actuaciones en materia de salud mental que se están realizando, buscan "ir de la mano con las asociaciones y colectivos y que se sientan atendidos y acompañados".

Entre estas iniciativas, Carrasco destacó el convenio con la Conselleria de Servicios Sociales, por el que se incorporaron cuatro profesionales a través del Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con un problema de salud mental. Además, se firmó recientemente un convenio con la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza de Castelló.

Más recursos

Atrapasueños Castellón nace con la intención de "insistir más en la atención a la salud mental". Como explicaron Jorge y Luisa al periódico Mediterráneo "el sistema sanitario necesita más psicólogos, especialistas, más camas de agudos en el Provincial y los plazos de espera son muy largos".

Además, señalaron que "puede pasarle a cualquiera y lo más seguro es que no te des ni cuenta. No queremos que nuestra hija sea un número más, queremos visibilizar el problema y que este sea el primer paso para que los supervivientes del suicidio se sientan más arropados».