Castelló capta 8,5 millones de los fondos europeos para transformar la ciudad
El consistorio ha conseguido este año más de 10 millones de euros de estas ayudas para impulsar grandes proyectos
Iván Fernández
Nuevo impulso europeo para Castelló. El Ayuntamiento anunció que ha captado 8,5 millones de euros procedentes de los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales financiados con fondos Feder que permitirán desarrollar siete proyectos de transformación de la ciudad.
Así, este año, el consistorio ha conseguido 10,6 millones de euros, después de que reuniera otros dos 2,1 procedentes de los planes Naturaleza en Red para la renaturalización de Castelló.
Como señaló la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, este dinero se destinará "a proyectos estratégicos de transformación de la ciudad". Esta iniciativas son un total de siete, que serán sufragadas al 60% por fondos europeos.
De esta manera, la ayuda europea se destinará a la remodelación del Mercado Central, a la reforma de la Pérgola, al desarrollo de la Manzana Albinegra que mejorará el entorno del estadio Skyfi Castalia, la primera fase de Censal Parc que contempla 22.000 metros cuadrados, los corredores verdes de los ejes comerciales, la renaturalización de plazas y una nueva herramienta inteligente para la gestión de impuestos.
En busca de la excelencia
Desde la Oficina de Planificación y Proyección Económica, Carmen Vilanova ha explicado que estos fondos se incluyen en una “senda financiera provisional”. En el caso de que y que si en dicha fecha (en marzo de 2027) “logramos la la excelencia en la ejecución de los proyectos, podremos optar a aumentar la financiación” que alcanzaría los 12 millones de euros.
Además, la técnica municipal ha señalado que “ha sido una convocatoria muy complicada, pero finalmente Castelló ha sido el proyecto mejor puntuado de la Comunitat Valenciana". Junto a València y Torrevieja, la única de las grandes ciudades de la autonomía que ha conseguido esta financiación.
Además es la única valenciana y una de las 9 que han logrado en toda España los fonods de las dos últimas convocatorias europeas..
- Tres nuevos comercios se incorporan a Estepark Castelló
- Las nuevas normas para bonificar la tasa de la basura en Castelló
- El Grau de Castelló amanece con un cromlech megalítico
- El local de un 'buque insignia' del comercio de Castelló encuentra nuevo inquilino
- La despedida de un comercio histórico de Castelló: más de un siglo entre suelas y tacones de zapatos
- Los alumnos de un centro de Castellón comienzan el curso gracias a los bomberos
- Daños en una finca de Castelló por las lluvias: 'Se me está inundando la casa
- Ojo al nuevo corte de tráfico en Castelló