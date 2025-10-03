Indignación del PSPV de Castelló ante los avales de seguridad del Street Park

El grupo municipal socialista ha denunciado que los informes para avalar la seguridad de los hinchables del Castelló Street Park, un evento impulsado desde el Patronato Municipal de Turismo, los pasados días 13 y 14 de septiembre, fueron firmados por un ingeniero técnico industrial a 533 kilómetros de distancia de Castelló.

Los socialistas han señalado que estos documentos, que forman parte del expediente de contratación del evento facilitado por el Ayuntamiento a raíz de una pregunta realizada por el Partido Socialista en una comisión municipal del lunes 15 de septiembre para analizar las autorizaciones y seguridad de una actividad dirigida a menores, "lejos de darnos tranquilidad, nos han generado más estupor".

El edil del PSPV, Jorge Ribes, ha afirmado que "no entendemos cómo los certificados de seguridad están firmados por un ingeniero desde la localidad jienense de Torredelcampo, a 533 kilómetros de Castelló".

En el pleno de septiembre

En el pleno ordinario del pasado 25 de septiembre Ribes, en el apartado de ruego y preguntas, trasladó a la alcaldesa, Begoña Carrasco, la preocupación trasmitida por padres y madres “ante la posible falta de seguridad de Castellón Street Park".

En las imágenes trasladadas por los vecinos y vecinas se podía contemplar que las atracciones estaban atadas con cuerda a piedras de hormigón, “generando muchas dudas” sobre si cumplen la norma UNE-EN 14960-1:2019. Una normativa que obliga a tener un mínimo de 6 anclajes con la capacidad de soportar cada uno 160 kilos de fuerza.

Por todo ello, desde el PSPV se pedirán más explicaciones y documentos sobre los certificados de seguridad, “porque estamos hablando de actividades donde los usuarios y usuarias son niños y niñas y tenemos que ser absolutamente estrictos en el cumplimiento de la seguridad para evitar desgracias como han sucedido en otras ciudades”.