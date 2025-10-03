Tots els actes del mig segle de Moros d'Alqueria a Castelló
L’ens vinculat de les festes de Castelló celebra 50 anys per tot l’alt amb una agenda d’ctivitats vinculades a la cultura, la festa i la tradició que esclatarà a Magdalena amb una gran Entrà Mora a la ciutat
Moros d’Alqueria compleix 50 anys com a associació cultural dedicada en cos i ànima a les festes de Castelló i ho celebrarà en gran aquest curs fester. El president de l’ens vinculat, Toño Font, va avançar ahir l’agenda d’actes commemoratius de les bodes d’or, que arrencaran el 9 d’Octubre amb la desfilada de les Tres Cultures en el Dia de la Comunitat, que serà «més multitudinari i vistós», amb la participació de dues esquadres mores, amb 26 integrants.
Serà l’inici d’un semestre plagat d’iniciatives en les quals s’han involucrat els 62 membres, des del primer fins a l’últim, «per a bolcar-nos amb la societat castellonenca i promoure el coneixement de la nostra història, la nostra cultura i tradicions, la nostra música, gastronomia i festa i la nostra raó de ser».
En l’ambiciós programa, ja estan en marxa dos concursos audiovisuals sobre 50 Pregó de Moros d’Alqueria, i Vestigis àrab-andalusíes a la província de Castelló, a més del premi de Composició de Marxes Mores, els premis de les quals es lliuraran en una gala el pròxim 17 de novembre; i que se sumen als Premis de la Fundació Moros d’Alqueria, que es formalitzaran, obrint les festes de la Magdalena, el divendres 6 de març, vespra del Inici.
Setmana gran a la setmana gran
Una setmana gran de Castelló que serà també la setmana gran de les celebracions de mig segle de tradicions mores arrelades a Castelló, i que culminaran el segon dissabte de Magdalena amb una espectacular Entrà Mora, una desfilada en el qual participaran unes 15 agrupacions arribades de l’anomenada Terra Santa, de tota la Comunitat on se celebren Moros i Cristians, amb filaes, boato, bandes de música, ballarines, i carrosses.
L’associació preveu, a més, regalar a Castelló un concert especial del 50è aniversari; a més de celebrar l’agermanament amb altres ens festers, i promoure un cicle de conferències, amb jornades de portes obertes de la seua Alqueria mora del carrer Galícia.
"Som de Castelló"
«Volem obrir-nos a tota la societat castellonenca, que ens coneguen més enllà del Pregó i vinguen a la nostra seu, on podran veure la nostra història, els nostres viatges portant la bandera de Castelló i les seves festes pel món, i on, en aquest aniversari, exposarem alguns dels trajes més emblemàtics de Ropería Ximo», tal com va explicar el president.
Fins a març, no obstant això, Moros presentarà un llibre amb imatges, textos i receptes sobre les seves cinc dècades d’història, des de la seva creació, en 1976, després del seu primer Pregó, que enguany «reforçaran en espectacularitat sense allargar», va prometre. I donaran «un toc especial» tant a la seua tradicional festa àrab-andalusina, com al seu Divendres de Moros, després dels premis. Un any «especial» per a ells que traslladaran «a tot Castelló».
