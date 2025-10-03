Vuelven los bonos comerciales a los negocios de Castelló

Castelló ya tiene en el horizonte la nueva campaña de bonos comerciales para los negocios de la ciudad que se pondrá en marcha, como es habitual, en el mes de noviembre, pero que este año llega con una novedad.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Castelló financia el 50% de las compras que se realicen según estas bases. Así, podrán ser adquiridos por personas mayores de 18 años y empadronadas en la ciudad de Castelló, en los comercios que se adhieran a esta iniciativa.

Los castellonenses podrán gastar hasta un máximo de 200 euros por persona del que pagarán solo el 50 por ciento en sus compras, a través de los bonos de 20, 50, 100 y 200 euros, siendo el resto aportado por el consistorio a los comercios.

Una imagen de la calle Enmedio de Castelló donde se reúnen numerosos comercios. / Mediterráneo

Así, habrá bonos de 20 euros, de los que se pagarán 10 euros; bonos de 50 de los que se pagarán 25 euros, bonos de 100 euros de los que se pagarán 50 euros y bonos de 200 euros de los que se pagarán 100 euros. También hay que reseñar que, cada persona, podrá comprar la cantidad de bonos que desee de cada importe con el máximo asignado por DNI de 200 euros.

Más cantidad

La junta de gobierno local de la próxima semana aprobará la principal novedad de cara a la campaña de este año. De esta manera, la cantidad que se destinará para esta campaña de promoción comercial pasará de los 300.000 a los 800.000 euros.

Con este aumento en la partida destinada a los bonos, se busca ofrecer un mayor apoyo a los comercios de la capital de la Plana. Además, también se quiere que las ayudas lleguen a más ciudadanos.