Castelló celebra el 9 d'Ocutbre: Estos son los actos

A la vuelta de la esquina ya asoma el Día de la Comunitat Valenciana, una jornada marcada en el calendario para que las distintas localidades de la autonomía celebren esta fecha.

Castelló no quiere perder la ocasión de conmemorar esta fiesta regional, por lo que contará con motivo del 9 d’Octubre con una programación que combina la tradición con la música y las actividades para todos. Además, el centenario de la aprobación del himno de la Comunitat contará con un protagonismo especial.

La Generalitat Valenciana es la responsable de organizar estas celebraciones que darán comienzo este domingo con actividades infantiles en la plaza de las Aulas. Este espacio albergará una feria kermesse de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Una jornada de diversión para los más pequeños que incluirá ocho casetas de animación guiadas por monitores especializados.

Por su parte, en la madrugada del 8 al 9 de octubre se disparará un castillo de fuegos artificiales en la explanada del Auditori de Castelló. La encargada de lanzarlos será la pirotecnia Hermanos Caballer.

Protagonismo musical

La plaza Huerto Sogueros acogerá un concierto de 30 bandas de música de la provincia de Castelló. El recital rendirá homenaje a los cien años de la aprobación del himno regional, que será interpretado junto a piezas emblemáticas del repertorio popular como los pasodobles Amparito Roca y Valencia. Así, se quiere poner de relieve la importancia de la música como símbolo de identidad y unión en el 9 d’Octubre.

El himno de la Comunitat Valenciana, compuesto por José Serrano con letra de Maximiliano Thous, cumple cien años como símbolo oficial aprobado por los municipios de Alicante, Castelló y València en 1925.