Compromís exigeix la reobertura dels ecoparcs mòbils de vesprada que el PP va tancar a Castelló
Garcia adverteix a Carrasco que “el que no pot fer ara és canviar les normes a mig camí i criminalitzar la ciutadania per seguir les regles de la bonificació de la taxa que el mateix PP va aprovar”
Redacción
Compromís per Castelló ha reclamat al govern municipal que recupere el servei dels ecoparcs mòbils en horari de vesprada, després que l’equip de Begoña Carrasco reduïra a la meitat els punts de recollida en començar la legislatura. La coalició alerta que aquesta decisió, sumada al sistema de bonificacions de la taxa de residus, ha generat dificultats per a molts veïns i veïnes que volen complir les normes i obtindre la rebaixa del rebut.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha exigit que es pose fi a aquesta situació: “Compromís exigim al Partit Popular, com anàvem fent des de principi de legislatura, que es recuperen els ecoparcs mòbils a les vesprades, que hi haja més punts de reciclatge i, sobretot, li volem dir a la senyora Carrasco que, després que nosaltres li advertírem dels possibles problemes que generaria el seu model de reciclatge, el que no pot fer ara és canviar les normes a mig camí i criminalitzar a la ciutadania. Li exigim que complisca les normes que ella mateixa va aprovar.”
Durant l’anterior legislatura, amb Compromís al capdavant de la gestió de residus, els ecoparcs mòbils de Castelló van passar de 6 punts de recollida a 28, multiplicant pràcticament per cinc el servei disponible. En canvi, el primer que va fer el PP en arribar al govern va ser reduir en quasi un 50% aquests punts de recollida, una decisió que Compromís va criticar des del primer moment.
La formació assenyala que l’argument popular, basat en la baixa utilització d’alguns punts, es podia haver resolt amb una reubicació i amb campanyes informatives, i recorda que ja va advertir que el sistema de bonificacions vinculat a les visites als ecoparcs podia generar problemes. De fet, va ser l’únic grup que va presentar al·legacions i va rebutjar la proposta dels populars per considerar-la injusta i poc operativa.
Canvi de normes i taxa duplicada
Pel que fa al present, Compromís subratlla que la ciutadania està complint les normes aprovades pel PP per poder accedir a les bonificacions d’una taxa que el mateix govern municipal ha duplicat. No obstant això, en els últims dies l’Ajuntament ha decidit extremar els controls i limitar l’ús dels ecoparcs únicament als titulars del rebut. Aquesta mesura ha generat malestar entre el veïnat i associacions ciutadanes, que consideren que penalitza situacions habituals com les de persones majors, treballadores o amb mobilitat reduïda que deleguen en familiars o cuidadors el lliurament dels residus.
La Federació d’Associacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castelló ha reclamat més flexibilitat i ha advertit que és injust insinuar que tota la ciutadania actua amb “picaresca” quan, de fet, milers de persones col·laboren des de fa anys amb el reciclatge complint les normes. Compromís s’ha sumat a aquestes demandes i ha defensat que “no es pot criminalitzar” el veïnat que simplement intenta seguir les instruccions municipals.
Cap a una gestió més eficient
La coalició insisteix que l’increment de la taxa és conseqüència d’una gestió inadequada dels residus per part del PP. En lloc d’un model que canvia les normes sobre la marxa, Compromís defensa que cal apostar per bonificacions ben dissenyades i una gestió que avance cap a l’economia circular.
En aquest sentit, la diputada de Compromís, Paula Espinosa, ha remarcat que “la taxa que ha fet el PP és injusta, i la solució passa per reduir la quantitat de residus que produïm. Si es fa una gestió correcta i es redueix el volum de deixalles, serà possible abaixar la taxa, que és l’objectiu que compartim tota la ciutadania responsable”.
Compromís recalca que el govern de Carrasco està “improvisant i canviant les normes sobre la marxa”, en lloc de reconéixer els seus errors i buscar solucions que faciliten el reciclatge i incentiven la corresponsabilitat ambiental. Per això, la coalició ha anunciat que presentarà una moció al pròxim ple per exigir la recuperació dels ecoparcs mòbils de vesprada i un canvi de rumb en la política municipal de residus.
