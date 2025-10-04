La Cosa Nostra denuncia la "entrada ilegal" de la Policía Local de Castelló en su local
Los hechos habrían tenido lugar este miércoles, vinculados a la manifestación pro Palestina
La asociación cultural de Castelló La Cosa Nostra ha denunciado este sábado que, en la noche del pasado miércoles, agentes de la Policía Local irrumpieron en su sede "sin consentimiento, bajo las órdenes del concejal Ortolà". Según relatan, los agentes accedieron al espacio "con la excusa de identificar a dos personas que realizaban tareas de mantenimiento, a quienes obligaron a mostrar su documentación bajo amenaza de detención".
La entidad considera que se trata de un episodio de "hostigamiento" vinculado a la difusión en la ciudad de la convocatoria de una manifestación en apoyo al pueblo palestino y contra la ofensiva israelí, prevista para este pasado viernes.
Desde la asociación recuerdan que la policía no puede entrar en un local privado sin autorización, salvo en tres supuestos: con el consentimiento de la persona responsable, con una orden judicial, o en caso de delito flagrante o situación de emergencia.
Jurisprudencia
También señalan que la jurisprudencia española avala esta protección: la STC 22/1984 reconoce la inviolabilidad de sedes sociales y políticas, y la STS 341/1993 establece que la policía solo puede acceder a locales privados con orden judicial, salvo flagrante delito o consentimiento.
“La represión no nos detendrá”, señalan desde La Cosa Nostra, que hace un llamamiento a la solidaridad y asegura que continuará defendiendo su espacio y promoviendo actividades culturales y sociales en la ciudad.
