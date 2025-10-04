Premio a Castelló por ser 'la ciudad más verde'

La apuesta por la sostenibilidad y por una ciudad más verde de Castelló tiene recompensa. Así lo ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, que ha apuntado que "desde que llegamos al Ayuntamiento uno de los compromisos de la alcaldesa, Begoña Carrasco, era hacer de Castelló una ciudad más verde, más paseable, más sostenible".

Además, el objetivo es "crear una ciudad que contribuyese a mejorar la calidad de vida de los castellonenses y así lo estamos cumpliendo con la renaturalización de calles y plazas en todos los barrios y distritos”. Ramírez ha puesto como ejemplos la creación de zonas ajardinadas en el núcleo urbano con la Zona de Bajas Emisiones, así como con la creación de Censal Parc, el mayor bosque urbano con el que contará la ciudad.

Además, también ha hecho referencia a los más de 7,2 millones que anualmente va a destinar el gobierno municipal a la renaturalización de la ciudad para mantener y mejorar los espacios ajardinados, o la obtención de 3,5 millones de euros de fondos europeos, para seguir mejorando la ciudad en materia de renaturalización.

Galardón autonómico

El plan de renaturalización se ha visto galardonado por el programa Viles en Flor, impulsado por la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (Asfplant). Esta iniciativa tiene como objetivo premiar y visibilizar la riqueza natural y paisajística del territorio mediante el reconocimiento público de todos aquellos proyectos de ajardinamiento, ornamentación floral, mobiliario urbano y espacios lúdicos que son un ejemplo a seguir.

La gala que se ha celebrado en el Parc Natural La Muntanyeta de Alberic (Valencia) y ha congregado a representantes de los 54 municipios que han presentado sus candidaturas.

Ramírez apuntó que Viles en Flor "ha situado a Castelló como referente por la gestión del inventario de espacios verdes. Nos reconocen la gestión que se hace de forma digitalizada, lo cual permite también agilizar los trámites de jardinería y ser más eficientes., de la misma forma que también realizamos la gestión de los recursos hídricos”.

Tres premios

El Ayuntamiento ha recogido, dentro de esta gala, el premio Flor d’Honor de Sostenibilitat, que Ramírez ha explicado que "señala es la máxima distinción que se puede conseguir en materia de gestión de los recursos medioambientales y eficiencia en la ciudad, situándola en la palestra entre los municipios de la Comunitat Valenciana”.

“Aquí se ha valorado el trabajo que hemos realizado en materia de lucha biológica con el control de plagas de insectos, la reutilización de los restos de poda, riego con agua regenerada y sistemas de riego eficientes”, ha añadido.

Por otra parte, el edil ha informado de que, por segundo año consecutivo "también nos han concedido el premio 4 Flors d’Honor, que es el máximo reconocimiento que concede la entidad, para visibilizar la labor que realizan los ayuntamientos, en este caso, con la creación y gestión de áreas verdes urbanas y en Castellón por avalar el Plan de Renaturalización".