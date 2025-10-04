El PSPV acusa a Ortolá de “engañar” a la ciudadanía con el dispositivo especial de policía de playa

La concejala socialista Anunciación Láinez ha acusado al edil de Seguridad, Antonio Ortolá, de “disfrazar durante todo el verano la verdad sobre la vigilancia en nuestras playas, porque lo que ha estado vendiendo continuamente sobre un dispositivo especial de playas se ha limitado a cubrir dos frentes a la vez a los agentes que trabajan todo el año en el Grau y la Marjaleria”.

Láinez, como dejó constancia en el pleno ordinario de la semana pasada, ha destacado que “un dispositivo especial supone dedicar de manera exclusiva a un grupo de agentes a vigilar de forma continua la playa, pero este no ha existido nunca porque solo se trataba de un despliegue ordinario de efectivos, sin refuerzos reales ni nuevas medidas”.

La concejala socialista recuerda que fue el pasado 19 de junio cuando el concejal de Seguridad de Begoña Carrasco “anunció a bombo, platillo esta inexistente policía especial de playa”. La única realidad, como explica Láinez, es que la ciudadanía “solo se ha encontrado con agente en la posta de Policía Local del paseo marítimo, donde además llevaba el uniforme del servicio ordinario y no el vestuario de playa, que era lo que correspondía y que es un indicio claro de que no era Policía de Playa”. Junto a ello, “ningún agente circulando en bicicleta por la costa para controlar la zona de baño y un quad que estaba parado de manera constante en la posta de la Policía Local”.

Anunciación Láinez ha reclamado a Ortolá que “no tome por ignorantes a los vecinos y vecinas de Castelló” y que “pida perdón, porque lo único que ha hecho es cubrir dos frentes con las mismas patrullas de siempre, y eso se llama, por decirlo suave, faltar a la verdad”.