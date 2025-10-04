La romería inclusiva a la Magdalena de Castellón: un recorrido que rompe barreras

Salida a las nueve de la mañana desde la plaza Mayor, tras el reparto de cintas, con pañuelo verde al cuello, parada en Sant Roc y llegada a la ermita de la Magdalena. Al término, para reponer fuerzas, una paella monumental. Todavía faltan meses para las fiestas fundacionales de Castelló, pero su espíritu estuvo presente en la cuarta edición de la romería inclusiva.

Una romería sin barreras

Una celebración "donde las cañas son sustituidas por los bastones, los perros guía y las sillas de ruedas", explica la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara. Esta iniciativa reunió a cientos de personas venidas desde diferentes puntos de España, entre los que no solo había invidentes. Tuvieron la compañía de gente con algún tipo de discapacidad y de colectivos festivos.

De esta forma, pueden experimentar cómo se siente una de las jornadas más entrañables del año en la capital de la Plana, con una actividad planteada de manera específica para este colectivo.

La organización y los apoyos

La romería inclusiva fue organizada por la Asociación de Usuarios de Perros Guía de la Comunidad Valenciana (Aspegui CV), con el apoyo del Ayuntamiento de Castelló. Acompañaron a esta iniciativa la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; la concejala de Fiestas y Ermitas, Noelia Selma; el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo; el de Participación Ciudadana, Paco Cabañero; y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles.

También acudieron la reina de las fiestas, Clara Sanz, y la reina infantil, Ana Colón, acompañadas por las Damas de la Ciudad.

Apuesta por la inclusión

Clara Adsuara remarcó que este tipo de actividades "refuerza la apuesta del equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Begoña Carrasco, por la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Un Castellón que supera cada día más barreras y que es de todos y para todos".

Acercar las tradiciones

Por su parte, la concejala de Fiestas, Noelia Selma, resaltó que esta romería especial "une nuestras tradiciones y fiestas más queridas con la apuesta de nuestra sociedad por esa inclusión social, en este caso de manera especial de la mano de la asociación Aspegui CV. Por este motivo, el món de la festa ha querido estar presente y colaborar de manera activa, desde la propia Junta de Fiestas a las comisiones gaiateras".

De esta forma, se amplía la cantidad de colectivos que disfrutan de uno de los puntos más emblemáticos de Castelló. Una fiesta y un recorrido que rompe barreras.