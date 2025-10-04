Estos son los 7 proyectos de Castelló que se beneficiarán de los más de 8 millones europeos
El Ayuntamiento desarrollará su plan de actuación integrada con el que quiere transformar la ciudad
Iván Fernández
Castelló ha logrado la obtención de más de 8,5 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para acometer siete grandes proyectos de transformación urbana y desarrollar su plan de Actuación Integrada. Se trata de una ayuda procedente de los planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (Edil).
El ayuntamiento ha conseguido, en este 2025, 10,6 millones de euros de inversión europea, después de que reuniera otros dos 2,1 procedentes de los planes Naturaleza en Red para la renaturalización de Castelló. Esto permitirá ejecutar proyectos para transformar la ciudad por 23,5 millones.
La ciudad es una de las 9 que han logrado en toda España los fondos de las dos últimas convocatorias europeas y la única de la Comunitat Valenciana. Además, el proyecto ha sido el mejor puntuado a nivel autonómico.
La alcaldesa, Begoña Carrasco ha subrayado que “Castelló se consolida como municipio de referencia en España en la captación y en la gestión de fondos europeos”. Por su parte, Carmen Vilanova, directora de la Oficina de Planificación y Proyección Económica, ha detallado que “se habían solicitado 12 millones de euros y nos han concedido 8,5 millones de euros, con una senda provisional".
Esto permitirá que "en el mes de marzo de 2027, si hemos conseguido la excelencia en la gestión que nos solicitan, que conseguiremos sin lugar a dudas, poder optar a la senda financiera completa, incluso superarla. Por tanto, tenemos la suerte de que no tenemos que reformular nuestro plan y no tenemos que eliminar ninguno de los proyectos que habíamos presentado, mientras que otras entidades locales no pueden decir lo mismo”.
Las actuaciones previstas
Dentro del Plan de Acción Integrado Municipal, se encuentran siete actuaciones que son las siguientes:
- Reforma integral del Mercado Central. Este proyecto ya se encuentran en marcha. Durante el mes de octubre, se producirá el traslado de los vendedores a la estructura provisional de la plaza Santa Clara y, a principios del nuevo año, se comenzará a actuar en remozar las instalaciones actuales.
- Rehabilitación estratégica del edificio polifuncional de La Pérgola. Begoña Carrasco ha anunciado que, en breve, se presentará el nuevo proyecto para este emblemático emplazamiento de la capital de la Plana. El Ayuntamiento ha rehecho el plan con el que se contaba y pronto ofrecerá nuevos detalles.
- Creación de la Manzana Albinegra. El consistorio se ocupará de la transformación del entorno del estadio SkyFi Castalia. Se procederá a la transformación de la calle Huesca, para convertirla en un espacio más atractivo y mejorar su imagen, como zona de entrada a la ciudad.
- Censal Park. Uno de los grandes proyectos de renaturalización de la ciudad, que contempla 22.000 metros cuadrados de zona verde en Sensal. El Ayuntamiento proyecta contar con los primeros 30.000 metros cuadrados en esta legislatura.
- Corredores verdes en los ejes comerciales. Castelló destinará 600.000 euros en crear zonas verdes en las principales calles comerciales del centro de Castelló. Esta actuación afectará a las calles Enmedio, Mayor y Zaragoza y a la avenida Rey Don Jaime.
- Renaturalización de las plazas. También está prevista la instalación nuevas zonas naturales en algunas de las principales plazas de la ciudad, para convertirlas en refugios climáticos.
- Proyecto de activación de la herramienta de gestión y recaudación tributaria municipal.
