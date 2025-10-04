Estos son los 7 proyectos de Castelló que se beneficiarán de los más de 8 millones europeos

Castelló ha logrado la obtención de más de 8,5 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para acometer siete grandes proyectos de transformación urbana y desarrollar su plan de Actuación Integrada. Se trata de una ayuda procedente de los planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (Edil).

El ayuntamiento ha conseguido, en este 2025, 10,6 millones de euros de inversión europea, después de que reuniera otros dos 2,1 procedentes de los planes Naturaleza en Red para la renaturalización de Castelló. Esto permitirá ejecutar proyectos para transformar la ciudad por 23,5 millones.

La ciudad es una de las 9 que han logrado en toda España los fondos de las dos últimas convocatorias europeas y la única de la Comunitat Valenciana. Además, el proyecto ha sido el mejor puntuado a nivel autonómico.

La alcaldesa, Begoña Carrasco ha subrayado que “Castelló se consolida como municipio de referencia en España en la captación y en la gestión de fondos europeos”. Por su parte, Carmen Vilanova, directora de la Oficina de Planificación y Proyección Económica, ha detallado que “se habían solicitado 12 millones de euros y nos han concedido 8,5 millones de euros, con una senda provisional".

Esto permitirá que "en el mes de marzo de 2027, si hemos conseguido la excelencia en la gestión que nos solicitan, que conseguiremos sin lugar a dudas, poder optar a la senda financiera completa, incluso superarla. Por tanto, tenemos la suerte de que no tenemos que reformular nuestro plan y no tenemos que eliminar ninguno de los proyectos que habíamos presentado, mientras que otras entidades locales no pueden decir lo mismo”.

Las actuaciones previstas

Dentro del Plan de Acción Integrado Municipal, se encuentran siete actuaciones que son las siguientes: