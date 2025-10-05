El Capla Festival reúne a 7.000 personas de diferentes generaciones

El término Capla había caído en el olvido de los castellonenses, pero este año resurge con fuerza. Por un lado, por la anunciada recuperación del célebre concurso de dibujo, y por otro, por un gran evento que tuvo lugar anoche en el recinto de ferias y mercados de Castelló.

El Capla Festival, que había empezado a calentar motores meses atrás, animó el primer fin de semana de octubre con una propuesta musical que abarcó a diferentes generaciones. Algo que se notó a medida que el cielo se fue oscureciendo. Al final, fueron 7.000 los espectadores que se congregaron a lo largo de esta larga fiesta, según señaló el responsable del festival, Pablo Armengol.

Una tarde para todas las edades

La actividad comenzó a media tarde con la formación local Valiente Bosque, que actuó con el triunfo del Heineken Rising Stars Contest 2025 recién conseguido. Tras este aperitivo, llegó Seguridad Social. La banda de José Manuel Casañ es una de las más incombustibles del panorama valenciano, y cumplió con las expectativas de una audiencia formada mayoritariamente por boomers e integrantes de la generación X.

Luego, Sidonie tomó el relevo, una apuesta ganadora para los más disfrutones y habituales del circuito festivalero de Castellón.

Fangoria, la guinda del cartel

Un festival tan intergeneracional debía tener un cabeza de cartel que triunfara entre amantes del pop de todas las edades. Esa condición la cumple con creces Fangoria. La banda liderada por Alaska y Nacho Canut regresó a la capital de la Plana con un repertorio que repasó más de tres décadas de éxitos, adaptado a los sonidos más actuales.

Como prólogo, actuaron las Nancys Rubias, bajo el liderazgo de Mario Vaquerizo, marido de Alaska.

Madrugada para los jóvenes

Pasada la medianoche, las primeras filas se llenaron de millennials y generación Z con el grupo La La Love You, formación de pop que ha superado las barreras del circuito independiente gracias a su éxito El fin del mundo.

Como remate, We Are Not DJ’s aportaron una banda sonora ecléctica, destinada a quienes quisieron apurar la fiesta tras una intensa velada. El Capla Festival también contó con una vertiente solidaria, con una zona social y la participación de diferentes entidades.