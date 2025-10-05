Éxito de la carrera solidaria conta la leucemia en Castelló

La segunda edición de la Semana contra la Leucemia de Castelló concluyó con una carrera y marcha solidaria que recorrió las principales calles de la capital de la Plana. En esta iniciativa participaron más de 800 personas, en una actividad no competitiva, que tuvo como salida y meta el parque Ribalta.

Participación institucional

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, participaron en este evento. También asistió la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat.

Mensaje de apoyo y esperanza

Clara Adsuara trasladó "el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Castellón a asociaciones como Asolecas y a su labor en favor de tantas familias". El equipo de gobierno no os va a soltar de la mano. "Vamos a caminar y trabajar juntos para llevar más esperanza y más vida a las personas y familias que están atravesando esta enfermedad".

La edila hizo hincapié en que "los esfuerzos de nuestra sociedad deben centrarse en la investigación contra la enfermedad y en dotar de los recursos necesarios para lograr avances en el tratamiento y la cura de la leucemia". Todos debemos aportar nuestro granito de arena para conseguir más fondos y "mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la leucemia, que son de todas las edades".

Solidaridad y deporte

La concejala de Bienestar Social felicitó a Asolecas y a su presidente, Miguel Ángel Mesa, "por el éxito de esta actividad que une solidaridad y deporte, demostrando una vez más que Castellón es ejemplo de una ciudad que apuesta por un estilo de vida activo y saludable".

Adsuara también hizo un llamamiento a que "este espíritu solidario y comprometido con causas como la lucha contra el cáncer siga creciendo en la sociedad castellonense día a día, como venimos demostrando con marchas como la de hoy".

Colaboraciones

La II Semana contra la Leucemia, organizada por Asolecas, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, la Diputación, la Fundación Josep Carreras y el Centro de Transfusiones de Castellón.