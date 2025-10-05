Los talleres de empleo contratan a 500 parados: estos son las claves

Un de las iniciativas que pone en marcha el Ayuntamiento de Castelló para reducir el número de desempleados en la ciudad es la celebración de una serie de actividades, que se engloban en el plan de formación a la carta o los talleres de empleo. La alcaldesa, Begoña Carrasco, menciona que estas medidas supondrán, a finales de este año, «la creación de más de 500 puestos de trabajo».

Los cursos de formación impulsados desde el consistorio «han tenido un crecimiento exponencial, cuadruplicándose y pasando de 3 a 12 desde 2023, cuando los pusimos en marcha por iniciativa de este equipo de gobierno», remarcó la primera edila.

Experiencias recientes

Una de las experiencias más recientes en este ámbito es un curso de formación a la carta de panadería y pastelería. Carrasco, acompañada del concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, visitó el obrador donde se realiza, ubicado en el Grupo San Agustín y San Marcos.

Este curso cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón (Apancas), cuyo presidente, Juan Rodolfo Adsuara, además de César Solsona, maestro pastelero propietario del obrador, y otros miembros de la asociación y alumnos de este curso, acompañaron también a la alcaldesa en su recorrido.

Apoyo

Carrasco quiso mostrar así «el apoyo a un sector tradicional como es el de la panadería y la pastelería artesanales en nuestra ciudad. Un oficio, de los de siempre, que es clave en el día a día y que queremos asegurar su pervivencia. Del mismo modo, apostamos por la formación, la inserción laboral y por nuevas vías de mejorar la empleabilidad de nuestros vecinos y vecinas a través de estos cursos de formación a la carta que se han convertido ya en todo un símbolo de las políticas de empleo de este equipo de gobierno».

En cuanto a la tasa de inserción laboral de estos cursos, la alcaldesa hizo hincapié en que «ha llegado ya al 56%, lo que indica la necesidad de seguir impulsando este tipo de acciones formativas, de la mano de las empresas y asociaciones profesionales, para que cada año sean más las personas desempleadas que puedan beneficiarse».

Acción «prioritaria»

Para la primera edila, «la creación de empleo y la puesta en marcha de iniciativas que permitan que los castellonenses tengan más fácil su acceso a un puesto de trabajo es una absoluta prioridad, donde destacan también los talleres de empleo y programas que se realizan desde lugares de referencia como es el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV. Y siempre atentos a las necesidades reales del mercado de trabajo y de las empresas, porque son las empresas quienes mejor saben qué tipo de trabajadores y la formación que necesitan».

Redondo destacó el «récord de cuatro programas mixtos de empleo y formación», con la colaboración de la Generalitat. Las contrataciones en este apartado han subido «hasta las 144 personas». En 2024 hubo 133 participantes.