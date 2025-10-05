El Toll estrena himne a ritme de dolçaina en un ‘Gran Show’ per a Edurne i Ester
La gaiata 10 presenta els seus comissionats per a la Magdalena 2026 en una gala on la música i l’humor són els gran protagonistes
Un divertit sainet amb un ric sinyó Vicent, el Rockefeller de la Plana, que ho paga tot... això sí, sempre que el seu nebot toque la dolçaina, com a protagonista, va elevar aquest dissabte al Palau de la Festa la comissió de la Gaiata 10 El Toll per a les festes de la Magdalena 2026, encapçalada per les seues màximes representants, la madrina, Edurne López Doménech; i la madrina infantil, Ester Querol Crespo, acompanyades pel president, Francisco Zaragoza.
Espectacle de gala al Palau
Un gran espectacle, "El Gran Showman", portat directament de Broadway a Castelló, amb els seus personatges emblemàtics del circ ballant entre elefants i trapezistes imaginaris, va servir de teló de fons per a l’estrena mundial del nou himne dels tollers, a so de dolçaina, que va posar a totes i tots dempeus en una nit plena d’emocions i somriures per a la comissió del sector de la plaça Maria Agustina.
La força del sector
L’estendard d’El Toll va encapçalar la desfilada festera, a mans de Sergio Hernández, acompanyat per les col·laboradores María Cano, Catalina Bastida, Lidón Sánchez, Valentina Garrote i Olivia Cardona. Elles van ser les abanderades d’un pomell de flors festeres que, fent el paper dels personatges del gran espectacle sobre l’escenari del Palau, van mostrar la força del sector en el comiat de les madrines de 2025, Cristina Alcaraz i Patricia Pascual.
Nova cort per a la Magdalena
Des del seu tro, ambdues van ser testimonis de la desfilada de la cort que caminarà de la mà de les madrines durant la Magdalena. La comitiva la van obrir la dama d’honor Bea Balaj, amb José Ramón Salvador; seguida d’Aitana Andrés, amb Pedro Bastida; Nerea Rodríguez, amb Eric Martínez; Cristina Temblador, amb Álex Martí; Irene Escoí, amb Pepe Cano; Teresa Guerrero, amb Antonio Guerrero; i Carmen Peris, amb Alexis Babiloni.
El torn final fou per a la madrina d’honor 2026, Ana Torres, amb David Gómez.
La cort infantil, entre bambolines i amb molts somriures, va pujar a escena encapçalada per les dames d’honor Alisha Amparo Rodenas i Ruth Nieva, a més de Mia Rodenas, amb Alejandro Viera, i Triana Gavara, amb Sergio Viera.
Reconeixement i emoció
Una cort per a Edurne i Ester que va omplir el Palau de gala per als tollers, senya de la festa més castellonera a la plaça Maria Agustina.
La comissió va atorgar el càrrec honorífic de "Toller de l’Any" a l’Associació Cultural de Festes de Sant Roc del Raval, per mantindre vives les tradicions de la Plana. El reconeixement el van recollir la presidenta, Montse Gual; la secretària, Fanny Vidal; i el clavari, Jaime Bomboí.
Una nit que va acabar amb la música d’"El Gran Showman" i un espectacular final de festa per al Palau més toller.
