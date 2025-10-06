Castellón sumará cinco nuevas fuentes de agua pública de la máxima calidad

Se llama técnicamente agua osmotizada. Esto significa que, mediante el uso de una membrana, el agua de consumo humano se filtra para retener impurezas o el cloro. Algo que se agradece cuando se bebe. Castelló cuenta actualmente con siete fuentes públicas que aplican este proceso, y ahora se sumarán cinco más. Además, este agua estará refrigerada.

Ahorro y sostenibilidad

En cuanto a sus utilidades, este servicio resulta muy útil para quienes llevan botellas reutilizables, una acción que supone un gran ahorro económico y ambiental, al evitar el uso de plásticos de un solo uso. Las cinco nuevas fuentes supondrán una inversión de 68.000 euros.

Esta es una de las medidas incluidas en la hoja de ruta de inversiones para la red de abastecimiento de agua potable de Castelló. Por el momento, estas actuaciones han supuesto 12,3 millones de euros desde el inicio del actual mandato municipal, hace poco más de dos años.

Reunión institucional

La alcaldesa, Begoña Carrasco, mantuvo un encuentro con el presidente de Facsa, Enrique Gimeno, y la consejera Elena Llopis, para abordar estas medidas. Mediante las inversiones se busca reforzar y optimizar los sistemas de control de calidad y potabilidad del agua, aumentar la capacidad y seguridad de las infraestructuras, y mejorar la eficiencia hidráulica y energética del sistema.

Begoña Carrasco, con el presidente de Facsa, Enrique Gimeno; y la consejera Elena Llopis. / Mediterráneo

Fuentes accesibles y refrigeradas

En relación con las nuevas fuentes, Carrasco explicó que esta ampliación tiene como objetivo "garantizar el acceso a toda la ciudadanía" y que "contribuye a mejorar el confort térmico en los espacios públicos."

"Los nuevos puntos de suministro se suman a las siete fuentes que Facsa ya gestiona en la capital, con el objetivo de ofrecer un acceso cómodo, gratuito y sostenible a agua de máxima calidad, reduciendo el consumo de envases de un solo uso. Seguimos avanzando en la gestión responsable del agua", añadió la alcaldesa.

Localización de las fuentes

Las fuentes ya en funcionamiento se encuentran en:

Calle Honori Garcia, 37

Calle Cataluña, 26

Calle Alcalde Tárrega, 38

Calle Amalio Gimeno, 20

Calle Maestro Falla, 18

Plaza Pintor Porcar

Camino Segunda Travesera, 16 bis

Innovación y financiación europea

Además de esta medida de impacto directo en la ciudadanía, el Ayuntamiento de Castelló desarrolla actuaciones para mejorar la red de agua mediante la digitalización del ciclo urbano.

Cuenta con cerca de 6 millones de euros de financiación europea para implantar, junto a Facsa, un proyecto Perte que optimiza la gestión hídrica en un contexto de sequía. El plan fue el segundo mejor valorado entre 238 proyectos presentados en toda España.

Esta renovación tecnológica convertirá a Castellón en un referente nacional en el uso de tecnologías de vanguardia para la gestión del agua.