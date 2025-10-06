El nuevo Museu de la Mar de Castelló recibe más de 1.100 piezas

El nuevo Museu de la Mar recibirá 1.147 piezas para incrementar su colección, así como la embarcación Isidoro que forman parte de una amplia colección etnológica relacionada con la cultura marinera del Grau de Castelló.

Tal y como ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, “esta importante donación contribuye al enriquecimiento de la colección de fondos del Museu de la Ciutat, parte de la cuál se expone en el Museu de la Mar, y el resto se encuentra distribuida entre el Centro Cultural La Marina y en diferentes almacenes de las instalaciones de la Autoridad Portuaria”.

Carrasco ha firmado este lunes junto al presidente de Asociación Mar i Vent, Pascual Martí, la entrega al Ayuntamiento de todas estas piezas. La primera edil ha hecho hincapié en que "esta es una colección de gran valor e interés, siendo probablemente la mayor, más completa y mejor conservada de toda la provincia en cuanto a la cultura y la historia marinera del Grau, y que da sentido y contenido al Museu de la Mar".

Historia ligada al mar

“Con esta colección compartimos una parte muy importante de nuestra historia ligada al mar y a la pesca. La historia común de muchas familias del Grau que han cedido también diferentes objetos a la asociación Mar i Vent y que ahora va a poder ser disfrutadas plenamente por toda la gente de Castellón y quienes visiten nuestra ciudad”, ha asegurado.

La primera edila ha comentado que “es intención de este equipo de gobierno municipal que esta donación, que estos objetos pasen a formar parte destacada del proyecto del nuevo Museu de la Mar que está previsto se incluya dentro del nuevo edificio de la Autoridad Portuaria de Castellón, ocupando el espacio de la antigua Comandancia de Marina”

Carrasco ha insistido en que “este nuevo Museu de la Mar es una reivindicación desde hace años por parte del Ayuntamiento, de la sociedad grauera y, de manera especial, de asociaciones culturales como es la asociación Mar i Vent, que reclaman contar con un espacio museístico propio y con un espacio moderno y acorde a la importancia del patrimonio que tiene que ver con la tradición marinera de Castellón".

Reforzar las señas de identidad

Para la alcaldesa, “con esta importante donación por parte de la Asociación Mar i Vent, junto con el proyecto del nuevo Museu de la Mar, de la mano de la Autoridad Portuaria de Castellón, estamos reforzando también la relación entre la ciudad y su puerto. Y cada vez más, este vínculo con la herencia marinera de nuestra ciudad está más presente”.

Carrasco ha resaltado que “desde el equipo de gobierno apostamos por seguir recuperando nuestras señas de identidad. Y todo lo que tiene que ver con la historia del Grau y con la tradición marinera es algo que queremos potenciar de manera especial, tanto desde la vertiente cultural, como también como por su atractivo turístico, con la gastronomía, sus fiestas y otros elementos propios que nos hacen únicos”.

La alcaldesa de Castellón ha querido también destacar de manera especial la contribución de la Asociación Mar i Vent, que lleva décadas dedicándose a la recuperación y difusión de la cultura marinera del Grau de Castellón y que es pieza clave para el impulso de la cultura y señas de identidad de nuestra ciudad.

Una contribución que también es clave para hacer realidad ese nuevo Museu de la Mar que se convertirá en lugar emblemático y referencia en el Grau y la ciudad de Castellón”.