Vox aplicará en Castelló un plan de apoyo a la familia para actuar contra a la emergencia demográfica

Vox pondrá en marcha un plan integral de apoyo a la familia, que tiene como objetivo hacer frente a la emergencia demográfica que sufre España. En Castelló, el concejal de Familia e Infancia, Alberto Vidal, ha explicado que este documento se encuentra en fase de ultimación y que será presentado próximamente a nivel nacional.

Además, ha señalado que, en Castelló, se aplicará de manera progresiva a través de la concejalía de Familia, mostrando el modelo de las políticas de apoyo a la familia que el partido pretende impulsar en todo el país. Aparte, ha comentado que "va en la línea del trabajo que ya está realizando a través de la concejalía de Familia e Infancia, creada por exigencia de Vox".

Vidal ha subrayado la prioridad de impulsar este plan, en un momento que ha definido como “una emergencia demográfica”. “Afrontamos un reto que ningún partido político está decidido a abordar. Solo Vox está denunciando esta situación y ofreciendo soluciones para revertirla”, ha afirmado.

Pilar de la sociedad

El concejal ha responsabilizado al consenso de “más de 45 años de políticas que no han protegido ni defendido a la familia como pilar fundamental de la sociedad”. Según Vidal, esas políticas “han condenado a una generación a no poder acceder a una vivienda, han dificultado la prosperidad de las familias y han privado a los jóvenes de esperanza en su futuro”.

Vidal ha destacado que Castelló es el ejemplo de que una alternativa es posible, y que se pueden aplicar políticas reales en favor de la familia. “Las medidas que estamos impulsando aquí son una muestra de que se puede gobernar pensando en el bienestar de las familias y en el futuro de nuestros hijos. La creación de este plan integral de apoyo a la familia es una muy buena noticia para toda España, y en Castelló ya lo estamos viendo a través de la concejalía de Familia e Infancia”, ha señalado.

Reunión en Talavera

Alberto Vidal ha participado en Talavera de la Reina (Toledo) en una nueva jornada de trabajo del Grupo de Respuesta Nacional de Vox. Durante el encuentro, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha anunciado la puesta en marcha de este plan.

Además de contar con la presencia de Ignacio Garriga, la reunión ha estado encabezada por Ainhoa García Florez, portavoz nacional de Familia de Vox; la diputada nacional y vicesecretaria nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de VOX, María Ruiz; la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís; el diputado nacional, Manuel Mariscal, así como concejales de Familia de Vox procedentes de toda España.