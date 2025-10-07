¿Por qué ya no se puede aparcar en el parking Goliat de Castelló?

Castelló avanza en sus obras para finalizar sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Según ha informado el concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento, Sergio Toledo, las labores en las calles que comprenden la Zona de Bajas Emisiones I han concluido, a falta de ultimar detalles relacionados con señalética, así como la revisión de los espacios ajardinados.

Por su parte, los esfuerzos están ahora centrados en las calles de la Zona de Bajas Emisiones II donde el edil ha destacado que “el calendario de actuaciones se está cumpliendo tal y como estaba previsto y la prioridad es que las obras supongan la menor incidencia posible a los vecinos, así como a la circulación, por lo que estamos pavimentando en varias calles a la vez, a fin de ser más eficientes para generar las menores molestias posibles”.

En este sentido, el edil ha puesto como ejemplo el caso de las calles Germanías, Rosell y Pedro Aliaga donde ha concluido la pavimentación. Además, en Amadeo I, la pavimentación también está concluida y esta semana comenzarán las labores de instalación y colocación de la señalética.

El edil ha señalado que durante los próximos días se realizarán los trabajos de instalación del riego por goteo para la jardinería, así como la instalación del mobiliario y señalización.

En la calle Dolores, la acera norte está 100% demolida y con los encintados puestos y el hormigón, y ha dado comienzo la colocación del adoquín en el tramo entre la avenida del Rey hacia la Ronda.

En la calle Echegaray se va a trabajar en el adoquín de la acera sur. Trullols cuenta ya con el adoquín de la acera del lado oeste colocado y esta semana, se trabajará en la acera este. En la calle Fola, se está preparando en la acera sur para colocar el adoquín.

Fondos europeos

Este proyecto conseguirá que la ciudad cuente con más zonas verdes, así como se incrementarán las zonas de aparcamiento y mejorará la accesibilidad en la zona centro.

Además, la actuación se está llevando a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado con los fondos europeos.

Prohibido estacionar

Por su parte, desde este lunes, ya no se puede estacionar en el Parking Goliat. La razón son las obras que se están acometiendo en esta zona. Sergio Toledo ha recordado que “está a disposición de los ciudadanos el recinto de ferias y mercados, por lo que pueden estacionar allí”. El acceso al recinto se hace desde la calle Caminás, frente al centro comercial Carrefour.

Toledo ha recordado que se puede estacionar allí, a excepción de aquellos días en los que haya de forma puntual algún evento.