El Ayuntamiento de Castelló da a conocer el protocolo contra inundaciones al Consell Escolar

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Castelló, María España, ha presidido este martes la reunión del Consell Escolar Municipal donde se ha dado cuenta del nuevo protocolo frente al riesgo de inundaciones en centros docentes.

La edil ha destacado que “los encargados de detallar el contenido de este nuevo documento, que va a servir como guía a la hora de actuar de manera coordinada en casos de riesgo de inundaciones, fueron los miembros de la comisión técnica, que forman parte del programa de difusión e información del mismo”.

De esta manera, la concejala ha explicado que “después de informar a los diferentes grupos políticos, y de su aprobación por parte de la junta de gobierno local el pasado 1 de octubre, se traslada el contenido del protocolo a este órgano municipal, encargado de las cuestiones que afectan a la comunidad educativa a nivel local, para que todos sigan conociendo un plan que refuerza la seguridad y la prevención ante episodios de lluvias intensas dará más tranquilidad a las familias y a los centros”.

España también ha recordado que “el nuevo texto va dirigido tanto a centros de Educación Infantil y Primaria, centros de Educación Permanente para Adultos; centros de Educación Especial; centros de Ciclos Formativos, centros de Educación Secundaria Obligatoria y Centros de enseñanza reglada de Arte, Diseño, Idiomas, Música y Danza, tanto públicos, concertados como privados en la ciudad de Castelló”.

La edila ha querido hacer hincapié en que “este es un documento de ciudad, tal y como lo definió la alcaldesa, Begoña Carrasco. Por tanto debe cuenta con la máxima transparencia, la máxima difusión y el máximo consenso entre todas las partes implicadas, ya que todos debemos actuar al mismo tiempo y aplicando las mismas medidas. Porque la prevención y la coordinación son claves para el éxito de este protocolo”.

Protocolo pionero

España ha recordado ante el Consell Escolar Municipal que “este es un protocolo que es pionero en nuestra capital y referente a nivel estatal. Una apuesta integral para la protección de la comunidad educativa y las familias castellonenses, que son un colectivo al que afecta de manera especial los episodios de lluvias torrenciales y las potenciales inundaciones”.

La edila ha querido subrayar que “este protocolo es fruto del trabajo de más de un año en el que han participado diferentes áreas municipales como las de Seguridad y Emergencias, Infraestructuras, la Secretaría General del Ayuntamiento y, claro está, el área de Educación que es la que ejerce de enlace con los centros educativos”.

Seis categorías de riesgo

La concejala de Educación ha querido resaltar que “en función de los avisos de Aemet y recomendaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat referidos a los episodios de lluvia y el tipo de alerta que se establezca, se han establecido hasta seis categorías de riesgo, que van desde el 0 al 5, y que definen el tipo de riesgo existente en cada momento”.

Son categorías que se contemplan en situaciones de alerta de nivel amarillo, naranja y rojo, así como porcentajes de ocurrencia de precipitaciones o de acumulación de lluvias, afectaciones en la vía pública u otras circunstancias que se puedan dar.

De esta manera, se aplicarán medidas que pueden contemplar desde la suspensión de actividades exteriores como excursiones y desplazamientos al confinamiento temporal del alumnado en las aulas o la suspensión de las clases y de la actividad lectiva.