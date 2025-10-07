El Patronato Municipal deja desierta la plaza de gerente de Turismo en Castelló

El Patronato Municipal de Turismo ha tomado la decisión de dejar desierta la plaza de gerente del organismo y redactar unas nuevas bases. En ellas, se eliminará el requisito de tener acredito el nivel C1 de inglés.

Esta decisión llega después de que, el pasado mes de julio, ninguno de los ocho candidatos a ocupar esta vacante cumpliera los requisitos exigidos para ocupar esta plaza, que se encuentra sin cubrir desde noviembre de 2019. Posteriormente, tras las alegaciones, tres personas habían pasado a la fase final que eran Alberto Carlos Viudez Barahona, Miguel Ruiz Arlandis y Esther Labaig Gallardo.

Este proceso de contratación se activó el pasado mes de diciembre con el propósito de subsanar los más de 5 años y medio en los que ningún profesional ha estado al frente del Patronato de Turismo. Desde el Patronato, han señalado que ahora se volverán a presentar las bases, aunque habrá cambios para facilitar que los candidatos pueden cumplir los requisitos. De momento, no hay fecha estimada para reiniciar el proceso.

Apuesta en entredicho

Desde el grupo municipal socialista, su portavoz, Patricia Puerta ha asegurado que la decisión de eliminar el requisito de C1 de inglés “deja en entredicho la gran apuesta por la internacionalización de nuestra ciudad que tanto vende nuestra alcaldesa”.

También ha señalado que “es inconcebible que un ayuntamiento que tanto dice de promocionar la marca de la ciudad por todo el mundo sea capaz de abrir las puertas a la gerencia del patronato a una persona que sea incapaz de mantener conversaciones en inglés cuando tenga que asistir a ferias fuera de España”.

A ello se une la “insólita explicación que dan para justificar la anulación de este requisito en el informe que se ha elevado al patronato para declarar desierta la convocatoria, a la que habían llegado a la fase final tres candidatos, y anunciar un nuevo proceso con otras bases”.

En el citado documento, según los socialistas, se llega a plasmar que el conocimiento de la lengua inglesa, para un puesto de la importancia de la gerencia de un organismo de turismo, "no es un elemento central para el adecuado desempeño del puesto".

Y lo justifica diciendo que "dicha competencia es susceptible de ser suplementada o complementada mediante el uso de herramientas informáticas o, puntualmente, de intérpretes". “O sea, que cuando vaya la o el nuevo gerente a una feria internacional, como puede utilizar el ChatGPT o contratar a un intérprete con dinero público, para qué va a tener necesidad de saber inglés”, ha ironizado la portavoz socialista.

La conclusión de todos estos “vaivenes”, a juicio de Patricia Puerta, “es que no les ha salido bien la jugada con las primeras bases y han decidido cambiarlas para poder colocar a alguien de su cuerda cambiando los requisitos y hacerle así un traje a medida, en el habitual escenario de colocódromos que ha recuperado la señora Carrasco en estos dos años de gobierno”.