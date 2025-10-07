¿Quieres participar en la 'Marxa a peu a les Ermites' de Castelló? Todo los detalles
Castelló se prepara para vivir una nueva edición de esta cita el 25 de octubre
Iván Fernández
Castelló ya se prepara para vivir el próximo sábado, 25 de octubre una nueva edición de su Marxa a peu per les Ermites. Miquel Soler i Barberà. El recorrido, que se desarrollará durante 21 kilómetros, partirá a las 7.00 horas de la plaza Mayor y acabará y acabará en la ermita de Sant Jaume de Fadrell.
Este peregrinaje que llevará a los asistentes a visitar 8 ermitas que son patrimonio cultural de Castelló. Además, sirve de homenaje a Miquel Soler, el que fuera concejal del Ayuntamiento y "miembro de la rondalla Els Llauradors y muy activo en el món de la festa”, ha recordado la edil de Ermitas, Noelia Selma.
“Una figura destacada y muy querida en la ciudad con una estrecha vinculación con numerosas entidades sociales con las cuales impulsaba nuestras tradiciones, la música y la cultura popular, así como les festes de carrer. Por eso, en su honor cumplimos con la tradición y presentamos la ruta que lleva su nombre y que, como cada año se prevé que sea multitudinaria”, ha añadido.
“Es una oportunidad única para conocer el patrimonio cultural de Castellón. Una marcha a pie que ofrece descubrir Castellón de otro modo. Quiero agradecer especialmente la colaboración en la organización de los ermitaños de los diferentes enclaves que visitamos porque se vuelcan a la llegada de los participantes facilitando la visita”, ha señalado.
Recorrido de la cita
La concentración será el próximo 25 de octubre en la plaza Mayor y a las 7.15 horas empezará la ruta prevista. Primero en dirección a la ermita de San Nicolau de Bari. Posteriormente, se visitará la ermita de Sant Francesc de la Font, y desde allí salida hacia la ermita de la Magdalena, unos treinta minutos de recorrido hasta llegar a la explanada.
Allí está prevista la visita a la ermita y al Castell Vell. La próxima visita será la ermita de Sant Roc de Canet y, a continuación, se llegará a la Basílica del Lledó.
La ruta continuará hasta llegar a la ermita de San Isidro y desde allí a la ermita de Sant Pere de Censal. Por último se llegará a la parada final que es la ermita de Sant Jaime de Fadrell.
Paella monumental y autobús gratuito
Todos los inscritos disfrutarán de una paella monumental y música. Para el regreso al centro de la ciudad desde la Ermita de Sant Jaume de Fadrell desde la concejalía se ha habilitado servicio gratuito de autobuses.
Las inscripciones gratuitas están abiertas desde este lunes a través del Patronato Municipal de Turismo. Se puede enviar un correo electrónico a castellon@toutistinfo.net.
