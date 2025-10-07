¿Quieres participar en la 'Marxa a peu a les Ermites' de Castelló? Todo los detalles

Castelló ya se prepara para vivir el próximo sábado, 25 de octubre una nueva edición de su Marxa a peu per les Ermites. Miquel Soler i Barberà. El recorrido, que se desarrollará durante 21 kilómetros, partirá a las 7.00 horas de la plaza Mayor y acabará y acabará en la ermita de Sant Jaume de Fadrell.

Este peregrinaje que llevará a los asistentes a visitar 8 ermitas que son patrimonio cultural de Castelló. Además, sirve de homenaje a Miquel Soler, el que fuera concejal del Ayuntamiento y "miembro de la rondalla Els Llauradors y muy activo en el món de la festa”, ha recordado la edil de Ermitas, Noelia Selma.

“Una figura destacada y muy querida en la ciudad con una estrecha vinculación con numerosas entidades sociales con las cuales impulsaba nuestras tradiciones, la música y la cultura popular, así como les festes de carrer. Por eso, en su honor cumplimos con la tradición y presentamos la ruta que lleva su nombre y que, como cada año se prevé que sea multitudinaria”, ha añadido.

“Es una oportunidad única para conocer el patrimonio cultural de Castellón. Una marcha a pie que ofrece descubrir Castellón de otro modo. Quiero agradecer especialmente la colaboración en la organización de los ermitaños de los diferentes enclaves que visitamos porque se vuelcan a la llegada de los participantes facilitando la visita”, ha señalado.

Recorrido de la cita

La concentración será el próximo 25 de octubre en la plaza Mayor y a las 7.15 horas empezará la ruta prevista. Primero en dirección a la ermita de San Nicolau de Bari. Posteriormente, se visitará la ermita de Sant Francesc de la Font, y desde allí salida hacia la ermita de la Magdalena, unos treinta minutos de recorrido hasta llegar a la explanada.

Allí está prevista la visita a la ermita y al Castell Vell. La próxima visita será la ermita de Sant Roc de Canet y, a continuación, se llegará a la Basílica del Lledó.

La ruta continuará hasta llegar a la ermita de San Isidro y desde allí a la ermita de Sant Pere de Censal. Por último se llegará a la parada final que es la ermita de Sant Jaime de Fadrell.

Paella monumental y autobús gratuito

Todos los inscritos disfrutarán de una paella monumental y música. Para el regreso al centro de la ciudad desde la Ermita de Sant Jaume de Fadrell desde la concejalía se ha habilitado servicio gratuito de autobuses.