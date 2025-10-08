Castelló da luz verde a ayudas al alquiler de hasta 800€ mensuales

Luz verde a la convocatoria de ayudas para "facilitar soluciones habitacionales a personas en situación de especial vulnerabilidad", con un presupuesto máximo de 277.123,24 €, que comportan "una subvención máxima de 800 euros mensuales". Es uno de los puntos aprobados esta mañana en la junta de gobierno local de Castelló en despacho esxtraordinario, que ha explicado el portavoz municipal, Vicent Sales. "Estas ayudas tienen como finalidad facilitar al acceso a la vivienda, a través de soluciones habitacionales inmediatas a las personas víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, a las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables”, ha explicado.

“Para el equipo de gobierno, esta va a ser la legislatura de la vivienda, y contar con una vivienda, un lugar donde vivir es la primera necesidad de cualquier persona y familia, más aún si es de especial vulnerabilidad o está en peligro de exclusión social”, ha señalado el portavoz, que ha incidido en que es una iniciativa "transversal" e "interdepartamental", con Vivienda y Bienestar Social a la cabeza.

Bonos comerciales

También han sido aprobadas hoy las bases reguladoras de las subvenciones “Campaña Bonos comercio minorista de la ciudad”. Una campaña que se viene realizando los últimos años en colaboración con la Confederació d´Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana, Confecomerç CV.

Sales ha recordado que “el equipo de gobierno municipal ha decidido este año aumentar de manera importante la cantidad destinada a esta iniciativa que tiene como objetivo dinamizar las compras en los comercios minoristas, sirviendo de impulso a la economía local. Así aumenta su dotación en medio millón de euros y repartirá hasta 800.000 euros para compras en los comercios minoristas”.

“El comercio es una de las actividades clave para ciudad y contar con un sector comercial activo y dinámico es una de nuestra principales prioridades. Por ello esta campaña, que viene consiguiendo un enorme éxito entre los vecinos y vecinas de Castellón, es una acción muy importante para el gobierno de la ciudad”, ha asegurado Sales.

Mediante esta campaña de bonos comerciales, el Ayuntamiento financiará el 50% de las compras que realicen los vecinos. Habrá bonos de 20 euros, de los que se pagarán 10 euros; bonos de 50 euros de los que se pagarán 25 euros, bonos de 100 euros de los que se pagarán 50 euros y bonos de 200 euros de los que se pagarán 100 euros. Cada persona podrá comprar la cantidad de bonos que desee de cada importe con el máximo asignado por DNI de 200 euros.

Nuevas subvenciones para ONGD

En cuanto la aprobación de nuevas subvenciones, Sales también ha hecho hincapié en el visto bueno a las bases y el gasto de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de proyectos de educación para el desarrollo sostenible, ciudadanía global y sensibilización social, que realicen las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la ciudad de Castellón.

El edil ha explicado que “se contemplan dos modalidades de proyectos: los de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global, que se subvencionarán como máximo con 10.000 euros y los proyectos de Sensibilización, que se subvencionarán como máximo con 5.000 euros”.

Sales ha detallado que “para esta subvenciones se ha aprobado la cantidad destinada a esta importe de 70.000 euros con cargo a la aplicación Presupuesto Municipal de 2025”.

Concurso de Mascletaes

Vicent Sales ha compartido también la decisión de la Junta de Gobierno de autorizar a que Patronato Municipal de Fiestas de Castelló de la Plana pueda adquirir el compromiso de obligaciones económicas en relación con el Concurso de Mascletaes de las Fiestas de la Magdalena 2026, que se realizarán en el lugar indicado por el Patronato Municipal de Fiestas entre los días 9 y 15 de marzo de 2026.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Patronato de Fiestas ha previsto que las empresas pirotécnicas seleccionadas para el disparo de las mascletaes de los días 9 a 15 de marzo de 2026 percibirán, cada una de ellas, un importe de 9.500 euros, IVA incluido, en concepto de gastos de participación. Adicionalmente, entre las siete empresas pirotécnicas participantes en el concurso, se otorgarán los siguientes premios: Primer Premio, consistente en tres mil euros 3.000 euros y trofeo acreditativo.

El Patronato Municipal de Fiestas formulará a la empresa ganadora invitación para la contratación de la mascletà de inicio de las Fiestas de la Magdalena de 2027. Segundo Premio, consistente en dos mil euros 2.000 euros y trofeo acreditativo. Tercer Premio consistente en mil euros 1.000 y trofeo acreditativo. También se premiará al mejora terremoto terrestre con un trofeo acreditativo y al mejor terremoto aéreo, consistente también en trofeo acreditativo.

Así, la Junta de Gobierno autoriza que el Patronato Municipal de Fiestas de Castelló de la Plana pueda adquirir el compromiso de obligaciones económicas por un total de 72.500 euros con cargo a diferentes capítulos del presupuesto para el año 2026.