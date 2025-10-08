Día de la Hispanidad en Castelló: estas son todas las actividades gratuitas

Tres días para celebrar la unión de culturas hispanoamericanas. Castelló celebrará del 10 al 12 de octubre el Día de la Hispanidad con actuaciones musicales, actividades infantiles y el desfile folclórico. Lo ha avanzado este miércoles el concejal de Participación Ciudadana, en el Ayuntamiento de Castelló, Paco Cabañero, junto a la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, y la presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Castellón (FedProVeCas), Vicky Amores; y el presidente de la Asociación Argentina El Ceibo, Ariel Altamiranda.

Es la primera vez que la Generalitat entra en las celebraciones del Día de las Hispanidad en Castelló, y amplía la oferta a tres jornadas “de la mano de las entidades y colectivos de origen hispano residentes en Castellón, cada año el Ayuntamiento organiza una muestra de diversidad, de la riqueza cultural y tradicional que convive en la ciudad”, tal y como ha señalado Cabañero.

Colaboración interinstitucional

La delegada del Consell ha explicado que “es la primera vez que la Generalitat celebra el Día de la Hispanidad también junto al Ayuntamiento. Es una celebración común que pone en valor los lazos culturales, históricos y lingüísticos que compartimos con los hispanohablantes”. Fabregat ha señalado que “estas fiestas, que se celebrarán de viernes a domingo y nacen con el propósito de ser un punto de encuentro entre culturas hermanas, una oportunidad para disfrutar de la música, de la danza y de las tradiciones, en un ambiente de respeto y convivencia”.

El edil ha agradecido la colaboración en la organización de los actos a la FedProVeCas, así como a las entidades de origen hispano que también han asistido a la presentación y que actuarán en las jornadas del 11 y 12 de octubre. Son la Asociación Cultural Villa Colombia, Asociación Hispanoamérica Unida, Asociación Cultural Argentina Ceibo, Contigo Perú, Colombia Origen, Asociación Cultural “Viva Cuba” y la Asociación Asovecas de Venezuela. “Gracias por traernos un trocito de vuestro país aquí a Castellón”, ha declarado el edil.

Programación

En lo que respecta a la programación, los actos arrancarán el 10 de octubre, viernes a las 20.00 horas con la inauguración a cargo del pregonero, Saúl Barbosa, en la Plaza María Agustina y Jorge Bonora será el presentador. Posteriormente a las 20.30 el Dj Luís Salsa amenizará la noche.

El 11 de octubre, sábado, a las 9.00 horas comenzará el montaje de carpas informativas en la Plaza María Agustina y a las 12.00 horas será la apertura oficial, donde las asociaciones hispanas participantes contarán con una pequeña demostración de sus productos gastronómicos típicos y artesanía.

A las 12.00 horas arrancarán los talleres de globoflexia y pintacaras para los más pequeños seguida de la actuación de la Asociación Villa Colombia a las 13:15. Posteriormente, a las 13.45 hará una exhibición de tango y folclore la Asociación Argentina Ceibo y a las 14.30 será la actuación musical de TRB y ACPERVIL Contigo Perú.

Por la tarde continuarán las actividades, a las 17.00 los talleres de globoflexia y pintacaras y la actuación de Colombia Origen Salsa Caleña.

A las 19.00 horas habrá una master class de Bailes Latinos con Sergio Fernández, a las 20.00, la actuación de Viva Cuba Baile de la Chancleta, a las 20.30 la actuación del Grupo de tambor de la Asociación Asovecas (Venezuela), a las 21.00 actuación folclórica de la Asociación Hispanoamericana Unida de Colombia, y concluirá la jornada a las 23:00h con la actuación musical Géneros de Música Hispana a cargo del grupo musical Son de Barrio.

Finalmente, el propio Día de la Hispanidad, 12 de octubre, a las 11.00 horas comenzará con la apertura de carpas y música ambiente, a las 13.00 habrá actuación de Sevillanas y a las 18.00 será el desfile principal del Día de la Hispanidad que contará con asociaciones de países hispanos participantes que partirá desde la Plaza Mayor y recorrerá las calles Arcipreste Balaguer, calle Mayor hasta culminar en la Plaza María Agustina.

A las 19.00 tendrá lugar el acto de clausura, conducido por los presentadores Regina Ballester y Jorge Bonora y la actuación de la Unió Musical Rotglà i Corberà.