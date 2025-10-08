Ya se conocen los premios Valencià de l'Any de Castelló: Henri Bouché recogerá el más importante
El ente galardona a la Associació d’Editorials del País Valencià y a la revista ‘Camacuc’ en un acto que se celebrará el 9 d’Octubre en el salón de plenos
La FundacióHuguet entregará mañana, 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat, sus premios a Valencià de l’Any, una distinción creada hace más de 60 años y que este 2025 recae en la figura de Henri Bouché Peris.
Cronista oficial de Borriol, antropólogo, humanista, profesor, director de la UNED de Vila-real, exrector de la VIU y autor de numerosas publicaciones sobre antropología, costumbres y cultura popular de la provincia de Castellón, además de colaboradora de Mediterráneo durante décadas, Bouché recogerá el galardón, heredero del maestro Gaetà Huguet desde su fallecimiento, mañana, en un acto presidido, por delegación de la alcaldesa, por el concejal de Relaciones Institucionales y portavoz municipal, Vicent Sales, en el salón de plenos del Ayuntamiento, a las 13.00 horas.
El porqué de la distinción
El Patronat de la Fundació Huguet, en su acta de nombramiento, destaca «la contribución académica y cultural de Bouché, en la cual ha destacado por la investigación de la tradición oral valenciana y del patrimonio etnográfico, liderando proyectos de etnografía y cultura popular que han contribuido a su preservación y difusión», según apunta su portavoz, Manuel Rosas.
El catedrático, vinculado al territorio en el espectro cultural, etnológico y antropológico, es uno de los mayores investigadores de las tradiciones castellonenses, con obras como La santantonà i el foc a Forcall, La identidad por medio de la fiesta: una fiesta valenciana de invierno, el fuego santantoniano;Fuego, demonios y santos, o La Passió de Borriol:40 anys de Nueva Jerusalén, la Coral Borrianenca, o, dentro de su trabajo investigador universitario, textos como La paz comienza por uno mismo, La vejez en las culturas o La antropología de la educación como disciplina, entre otros títulos.
Más distinciones
Junto a él, recogerá la distinción como Valencià de l’Any en el apartado colectivo, la Associació d’Editorials del País Valencià, «en representación de la cultura escrita en valenciano de las editoriales, publicaciones periódicas, distribuidores y librerías que han sufrido los trágicos efectos de la dana de octubre del año 2024». El premio Gaetá Huguet a la millor producció cultural lo recogerá la revista infantil Camacuc, «por su proyecto editorial empezado en 1984, que cumple cuarenta años como revista para niños y niñas escrita en valenciano por autoras y autores valencianos».
