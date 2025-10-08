Miralles acusa al PSOE de "mentir" con la gerencia del Patronato de Turismo: "No se elimina el requisito de inglés"

La concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha afirmado a raíz de las afirmaciones de los socialistas sobre la decisión de dejar desierta la plaza de gerente del Patronato de Turismo que “el PSOE miente, porque en ningún momento se ha eliminado el requisito de inglés”.

La edila ha explicado que “hoy, en el Consejo Rector del Patronato de Turismo, hemos dejado desierta la plaza de gerente porque ninguno de los tres candidatos cumplía con los requisitos de idoneidad establecidos en las bases”.

"Mismo nivel que los profesores de los colegios"

Miralles ha anunciado que “a partir de la próxima semana se aprobarán unas nuevas bases en las que los criterios de idoneidad seguirán valorando el nivel de inglés con un nivel B2, el mismo que se exige actualmente a los profesores de los colegios públicos”. Según ha destacado, “este nivel garantiza la capacitación suficiente para representar a Castellón en ferias internacionales y para atender con solvencia a los profesionales del sector turístico”.

“La afirmación del PSOE de que hemos eliminado el inglés es completamente falsa”, ha recalcado Miralles. “Siempre hemos defendido que el conocimiento de idiomas, especialmente del inglés, es un requisito fundamental para un puesto que tiene una clara proyección internacional, y así seguirá siendo”, ha defendido.

La concejala ha subrayado que “el proceso se ha realizado con total transparencia y conforme a los principios de mérito y capacidad que deben regir cualquier convocatoria pública”. Además, ha añadido que “desde el Ayuntamiento y el Patronato de Turismo se trabaja para que Castellón cuente con un gerente preparado, con formación, experiencia y dominio de idiomas, capaz de impulsar la promoción turística y fortalecer la imagen de nuestra ciudad como destino de calidad”.