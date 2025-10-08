Polémica en Castelló: La plaza País Valencià desaparece del callejero

La plaza País Valencià desaparece del callejero de Castelló. Una medida que ha sido posible tras la propuesta impulsada por Vox y acordada con el Partido Popular dentro del equipo de gobierno municipal. Así lo ha anunciado este miércoles la formación de Santiago Abascal en la capital, tras el avance del portavoz municipal, Vicent Sales.

La iniciativa, aprobada este miércoles en Junta de Gobierno Local, responde al compromiso de Vox de "recuperar símbolos y denominaciones que reflejen la verdadera identidad histórica y cultural de la Comunitat Valenciana, libre de imposiciones ideológicas y ajenas a la realidad de Castellón", según el comunicado de la formación voxista.

Y ¿cuál será la nueva denominación del emplazamiento? El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado que el equipo de gobierno ha procedido a sustituir el nombre de la plaza ‘País Valencià’ por el de plaza ‘9 de octubre’.

Reconquista frente a Països Catalans

El portavoz del equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, ha explicado que "es una cuestión que estaba en el Acuerdo de Gobierno, y la hemos querido llevar a la junta de gobierno en un día simbólico, para restituir la situación anómala de mantener un nombre de calle antiestatutario, porque el Estatu d'Autonomia dice que el territorio és la Comunitat Valenciana, no el País Valencià".

El coportavoz del gobierno y portavoz de Vox en Castelló, Antonio Ortolá, tras la junta de gobierno local. / Victoria Pitarch

Y ha señalado que "ya hay precedentes", cuando "el Tribunal Supremo requirió a la Universitat Jaume I que eliminara el concepo 'País Valencià' de sus estatutos, o cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat estableció que País Valencià no es sinónimo de Comunitat Valenciana al referirse al territorio en documentos oficiales".

El nuevo nombre, ha indicado Ortolá, tiene un "profundo significado histórico y simbólico para los valencianos, al conmemorar la culminación de la Reconquista de Valencia por el rey Jaume I, una figura también relevante para la historia de Castellón". Según ha señalado, “el 9 de octubre representa la reconquista de nuestra tierra frente al enemigo invasor" y de alguna forma esta nueva denominación simboliza también la recuperación de nuestra identidad frente al intento de disolverla en un proyecto ajeno como el de los Països Catalans”.

Ortolá ha explicado tras la Junta de Gobierno que la iniciativa viene "de la petición, mediante firmas, de los vecinos y asociaciones".

En Benicàssim fracasó

No ha sido este el único intento de los voxistas de modificar el término País Valencià. Según ha recordado Ortolá, en Benicàssim, donde el Partido Popular gobierna en solitario, VOX propuso también el cambio del nombre de la plaza ‘País Valencià’ y el PP lo rechazó. “En cambio, en Castellón, donde VOX tiene fuerza y forma parte del gobierno junto al PP, hemos conseguido que se lleve a cabo este cambio. Esto demuestra la fuerza de VOX y deja claro que VOX es necesario para que estos cambios se hagan realidad”, ha subrayado el portavoz.