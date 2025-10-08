Estas son las ventajas de la FP dual en Castellón
Castelló apuesta por este modelo de educación que facilita la empleabilidad de los jóvenes
Iván Fernández
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, como presidenta de la comisión de Educación, Formación Profesional y Universidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha participado en una reunión que ha tenido lugar en la sede FEMP en Madrid.
Entre los puntos del orden, se han debatido los problemas que se encuentran las entidades locales con la Formación Profesional en el ámbito de las prácticas. Carrasco ha destacado la importancia de apostar por esta FP dual, ya que se trata de “un tipo de educación que apuesta de manera directa por la empleabilidad de los jóvenes, en estrecha colaboración con las empresas, ya que la formación tiene una clara vocación práctica. Una opción que está ganando popularidad como alternativa a los estudios universitarios”.
Creación de empleo
Para la primera edila, “la aplicación de esta FP dual, de la mano de las empresas, es clave para la creación de empleo para estos estudiantes y la generación de puestos de trabajo estables y de alta cualificación en Castellón, lo que asegura también un futuro con mayor bienestar para las familias de nuestra ciudad”.
Carrasco también ha recordado que “entre la oferta formativa de esta FP dual en nuestra ciudad, se encuentran diferentes grados que están directamente relacionados con sectores que cuentan con empresas punteras en nuestra ciudad, como es el de la energía o la industria cerámica, por lo que fomentar estos estudios garantiza la creación de puestos de empleo, porque la inserción laboral es prácticamente del 100%”.
Principales ventajas
Pero, ¿cuáles son las principales ventajas que tiene este modelo educativo? Son las siguientes:
- La FP dual permite a las empresas establecer acuerdos y futuras colaboraciones con los centros educativos, facilitando la retroalimentación y el relevo generacional de su personal.
- Las empresas, que conocen perfectamente el perfil de trabajador que necesitan, pueden adaptar la formación del alumnado a las exigencias técnicas o tecnológicas necesarias en cada momento, lo que facilita una incorporación inmediata al mercado laboral de los estudiantes.
- En el caso de los centros, la puesta en marcha de esta modalidad aumenta la vinculación del profesorado con las empresas, favoreciendo una mayor transferencia de conocimiento para beneficio mutuo, al igual que crece su implicación con el territorio donde están ubicadas.
