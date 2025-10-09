Castelló adaptará eventos municipales para las personas celiacas

Castelló trabaja para avanzar hacia una ciudad inclusiva y accesible para las personas que conviven con la celiaquía a través de un convenio con la Asociación de Personas Afectadas de Enfermedad Celiaca de la Comunitat Valenciana (Acecova).

Así lo anunció recientemente la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco. Y, de hecho, ya ha tenido lugar una primera reunión con presencia de cinco áreas municipales (Bienestar Social, Salud Pública, Fiestas, Participación Ciudadana y Turismo) para intercambiar información y recoger las necesidades de un colectivo cada vez más mayoritario en la ciudad, según explicó la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara.

Productos sin gluten

«El objetivo es avanzar de su mano a fin de arbitrar actuaciones que tengan en cuenta los productos sin gluten en las actividades que se programen desde el Ayuntamiento», señaló la edila sobre la iniciativa municipal.

«Desde el gobierno municipal vamos a tratar de implicar a todos los agentes sociales, vamos a concienciar de esta realidad que afecta una gran parte de la población castellonense para que entre todos podamos entablar puentes de colaboración pensando en las necesidades de las personas celiacas», apuntó Adsuara.

Campañas de sensibilización

En esta línea, el Ayuntamiento trabaja en la puesta en marcha de campañas que visibilicen y conciencien a la sociedad para integrar a las personas afectadas por la celiaquía en todos los ámbitos, como es el caso de los comedores en centros educativos, así como también en las fiestas o en las acciones turísticas, en aquellas acciones que impliquen gastronomía.

Asimismo, también se impulsará la adaptación de las propuestas gastronómicas de eventos para que integren alternativas celiacas. «Para este gobierno es prioritario implicar a todos los agentes sociales para integrar a todos los castellonenses y que no exista discriminación», concluyó la edila de Bienestar Social.