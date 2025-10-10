Otros cambios de nombre en el callejero que levantaron polémica en Castelló

La aprobación, por parte de la junta de gobierno local, del cambio de la denominación de la plaza País Valencià por plaza Nou d’Octubre devuelve a la actualidad el enfrentamiento político por los nombres del callejero en Castelló.

Esta decisión, aprobada por el gobierno que forman PP y Vox, se convierte en una respuesta a los cambios que, durante la pasada legislatura, realizó el gobierno del Fadrell.

Fue en 2022, cuando el PSPV y sus socios de gobierno, Compromís y Podem-EUPV, impulsaron la modificación de seis calles en el nomenclátor de la ciudad, para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, al incluirse en el catálogo de vestigios franquistas.

La calle Carlos Fabra desapareció del callejero de Castelló en 2022. / Gabriel Utiel

Los viales que, finalmente, cambiaron de nombre en el callejero local fueron las plazas Herrero Tejedo y Dr. Sánchez Gozalbo, y las calles Carlos Fabra Andrés, Santos Vivanco, Cronista Revest y Arquitecto Traver Tomás. Pero no fue sencillo tomar la decisión de su nueva denominación.

En un primer momento, desde Compromís, que gestionaba la concejalía de Cultura, se propuso renombrar las plazas como Isabel Clara Simó y Empar Navarro, y las calles como Beatriz Guttmann, Guillem Agulló, Padre Ricardo y Germà Colón.

Pero, aunque Podem-EUPV secundó la propuesta, esta chocó con el rechazo del PSPV que planteó nombres de localidades relacionadas con Castelló, como Ube y Targoviste, así como el de la pedagoga Pilar Grangel o el ensayista Joan Fuster. Tras el debate, solo cayó la referencia a Guillem Agulló, del listado inicial. Su sustituto fue Joan Fuster que reemplazó a Santos Vivanco.

Las exigencias de Vox

En mayo del año pasado, Vox exigió el cambio de nombres de la plaza País Valencià y las calles Empar Navarro, Isabel Clara Simó y Joan Fuster. La formación aseguraba que País Valencià «atenta contra nuestra historia y es un invento degradante», mientras que consideraba a las otras tres figuras de la cultura valenciana como «pancatalanistas, comunistas y separatistas».

De momento, la formación ha conseguido variar el nombre de País Valencià. Ahora toca ver si el conflicto por el nomenclátor se queda aquí.