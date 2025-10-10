Compromís impulsa una moció perquè Castelló frene la pujada del lloguer i controle els pisos turístics
Garcia: “Castelló s’ha convertit en la ciutat líder en l’increment del preu del lloguer mentre Carrasco continua sense prendre cap mesura per revertir aquesta situació”
Compromís per Castelló ha registrat una moció al ple municipal per a reclamar accions urgents davant l’augment descontrolat del preu del lloguer a la ciutat. Segons dades oficials, Castelló és actualment la capital on més ha pujat el lloguer de tot l’Estat, amb un increment del 16,2% entre abril de 2024 i abril de 2025, per damunt de ciutats com Madrid o Barcelona. La coalició alerta que aquesta situació afecta cada vegada més famílies i denuncia la inacció del govern de Begoña Carrasco, que no ha posat en marxa cap mesura per revertir la tendència.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha advertit que “Castelló s'ha convertit en la ciutat líder en l'increment del preu del lloguer, una situació terrible que afecta centenars de famílies i que compta amb la indiferència total de la senyora Begoña Carrasco, que no està prenent cap mesura per a acabar amb aquest greuge”.
Assumir responsabilitats
La moció presentada per Compromís busca que l’Ajuntament de Castelló deixe d’actuar amb passivitat davant un problema que cada vegada ofega més a la ciutadania i assumisca la seua responsabilitat per revertir una situació que, segons la formació, només es pot abordar amb voluntat política.
Garcia ha recordat que l’alcaldessa va anunciar a Fitur 2025 la signatura d’un conveni amb la Generalitat per a controlar els pisos turístics, però nou mesos després aquest acord continua sense concretar-se.
Urgeix un conveni
Mentrestant, el Ministeri ja ha detectat almenys 45 allotjaments il·legals a la ciutat, i les dades del registre autonòmic no coincideixen amb la realitat que viuen moltes comunitats de veïns, on la proliferació d’aquests apartaments genera problemes de convivència i redueix encara més l’oferta de lloguer habitual.
Compromís reclama que l’Ajuntament formalitze de manera immediata el conveni amb la Generalitat per a posar en marxa un sistema d’inspecció i control que permeta revertir aquesta situació i afavorir que els habitatges d’ús turístic irregular tornen al mercat residencial.
Més control
En la mateixa línia, la formació proposa que l’Ajuntament aprove la declaració de Castelló com a zona tensada, una figura prevista en la Llei estatal d’Habitatge que permet limitar l’increment dels preus en àrees on el mercat està desbordat i aplicar mesures de protecció per a les famílies llogateres.
Aquesta regulació, assenyalen, ajudaria a garantir que els lloguers es mantingueren dins de límits raonables i evitaria l’expulsió de veïns i veïnes de la ciutat.
Compromís també insisteix en la necessitat d’aplicar el recàrrec de l’IBI als grans tenidors amb pisos buits, una eina prevista per llei i aprovada fa anys que el PP continua sense aplicar. Aquesta mesura, expliquen, permetria incentivar que els propietaris posaren els seus habitatges al mercat de lloguer assequible i destinar els ingressos resultants a polítiques públiques d’habitatge. La proposta de Compromís passa per elevar el recàrrec del 50% fins al 150% per a fer-la realment eficaç i dissuasòria.
Responsabilitats a la nova regidora
Amb tot, Garcia ha assenyalat també la manca de direcció política en la gestió municipal d’habitatge, que fins ara depenia del regidor Sergio Toledo i que recentment ha passat a mans de la tinenta d’alcaldessa del Grau, Ester Giner.
Tal com explica el portaveu, fins ara Giner “no havia assumit cap responsabilitat concreta tot i percebre un sou d’uns 62.000 euros anuals”, per la qual cosa Compromís espera que “ara que té competències assignades es prenga seriosament un problema que afecta cada vegada més famílies i joves de Castelló”.
