Compromís porta al pleno una moció per controlar l'habitatge turístic i el preu del lloguer
Compromís per Castelló ha registrat una moció al ple municipal per a reclamar accions urgents davant l’augment descontrolat del preu del lloguer a la ciutat. Segons dades oficials, Castelló és actualment la capital on més ha pujat el lloguer de tot l’Estat, amb un increment del 16,2% entre abril de 2024 i abril de 2025, per damunt de ciutats com Madrid o Barcelona. La coalició alerta que aquesta situació afecta cada vegada més famílies i denuncia la inacció del govern de Begoña Carrasco, que no ha posat en marxa cap mesura per revertir la tendència.