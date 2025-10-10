El PSPV de Castelló proposa un pla de rescat per a la salut mental per revertir la privatització de Mazón
Simó exigeix la fi de les altes primerenques en els serveis d'aguts i més recursos per a la gestió psicólogica davant catàstrofes com la DANA.
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, la Comissió Executiva Municipal del PSPV a Castelló portarà a aprovació un paquet de mesures urgents per a "rescatar" l'atenció psicològica pública, al mateix temps que denuncia l'abandó de la Generalitat valenciana en els serveis de salut mental.
Entre els punts més crítics, el PSPV assenyala la privatització d'Hospitals de Dia; la pressió als professionals perquè deixen d'atendre el Trastorn Mental Comú -com l'ansietat o la depressió-, deixant en terra de ningú el seu tractament; i la imposició d'altes primerenques en les unitats d'aguts, limitant-se el temps màxim d'ingressos a 15 dies sense considerar l'evolució individual de cada pacient, la qual cosa els aboca a tornar repetidament als serveis de salut en lloc de comptar amb una recuperació contínua.
Boicot programat a la salitat pública
El secretari general del PSPV local, Rafa Simó, subratlla la necessitat d'actuar davant “el deteriorament programat del sistema públic de salut per part del govern de Mazón i amb la complaença de Carrasco a Castelló, que es tradueix en un desemparament sistemàtic als malalts”. “Si a uns pacients se'ls dona porta i se'ls aboca a buscar-se un tractament privat que no tothom es pot permetre, i a uns altres se'ls limita l'hospitalització sense tindre en compte la seua evolució, quin model de salut mental promouen el PP i Vox?”, lamenta Simó. “La salut mental no pot dependre dels diners que es tinga en el compte corrent, és un dret i urgeixen mesures per a garantir-lo”, ha conclòs el líder socialista.
Solucions, no pegats
Així, sota el lema 'Compartim vulnerabilitat, defensem la nostra salut mental', els i les socialistes de Castelló se sumen a la campanya estatal que enguany posa el focus en la gestió psicològica de les persones afectades per catàstrofes com la dana de València o els incendis d'aquest estiu.
Enfront d'aquesta situació, els i les socialistes plantegen un full de ruta concret que inclou exigir al Govern de Mazón un pla d'acció post-dana amb suport psicològic garantit i protocols efectius en la gestió de catàstrofes; que es torne a atendre el Trastorn Mental Comú en les Unitats de Salut Mental; garantir la valoració individual de l'evolució dels pacients aguts per a afavorir la seua recuperació; la reversió immediata de la privatització d'hospitals de dia; i la creació d'unitats especialitzades en trastorns de personalitat.
"Enfront de la gestió d'aparador, nosaltres proposem solucions reals: més recursos, més transparència i un compromís seriós amb la salut mental de les víctimes de catàstrofes i de tota la ciutadania", ha assenyalat Simó, qui hui ha participat junt a la portaveu del Grup Municipal Socialista, Patricia Puerta, i el portaveu adjunt, José Luis López, en l’acte de commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental celebrats a Castelló. En aquest sentit, Puerta ha convidat Carrasco a demostrar que defensa els interessos de la ciutat front a Mazón i, em especial, per a atendre les necessitats dels col·lectius socials.
