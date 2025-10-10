Aquí están los mejores escaparates de la ciudad para el concurso ‘Volvemos a Castellón’

La concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Castelló ha anunciado este viernes los ganadores del concurso de escaparates ‘Volvemos a Castellón’, una iniciativa que ha buscado poner en valor la creatividad del comercio local y dinamizar las calles del centro tras el periodo estival.

Primer y segundo premios

El primer premio, dotado con 300 euros, ha recaído en el establecimiento Decorestil, ubicado en la calle Sanahuja, 16, mientras que el segundo premio, de 180 euros, ha sido para Bestiolets i Animalots, situado en la calle Vera, 13. Los ganadores han sido elegidos exclusivamente mediante votación popular, en la que participaron más de 1.000 personas a través de las redes sociales de Comercio Castellón.

El concurso, que ha repartido cerca de 800 euros en premios, ha tenido un doble objetivo: impulsar el pequeño comercio de proximidad y fomentar la participación ciudadana en la vida económica y social de Castellón.

Vales para los que votaron

Entre las personas que participaron en la votación online se sortearon cuatro vales de 100 euros para consumir en los establecimientos inscritos, contribuyendo así a incentivar las compras locales y a reforzar la relación entre vecinos y comerciantes.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha señalado que “con este concurso queremos seguir apoyando al pequeño comercio de Castellón, reconociendo el trabajo y la dedicación de quienes mantienen viva la actividad comercial de la ciudad. Sabemos que no es un momento fácil para el sector, pero iniciativas como esta ayudan a dar visibilidad a los negocios locales y a reforzar el vínculo con los vecinos”.

Los propios comerciantes

El edil también ha subrayado que esta iniciativa ha sido “una acción construida de la mano de los propios comerciantes, quienes han participado activamente en el diseño y las fechas del concurso, haciendo suyo un proyecto que pone en valor su trabajo y la calidad de su oferta”.

En este sentido, ha afirmado que “la concejalía seguirá impulsando propuestas que contribuyan a dinamizar los barrios, atraer visitantes y fomentar el consumo responsable en los negocios locales”.