El Ayuntamiento de Castelló suspende actividades al aire libre ante la alerta por lluvias

El Ayuntamiento de Castelló ha decidido, ante el episodio de lluvias por la dana Alice, cerrar el Pinar en el Grao hasta el lunes, 13 de octubre, inclusive para evitar el riesgo de caída de árboles, y suspender las actividades organizadas por el consistorio al aire libre. También se han cortado los accesos a todos los barrancos y vías susceptibles de ser zonas inundables.

Del mismo modo, sigue activo el protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario. También se ha reforzado el trabajo de brigadas municipales en materia de limpieza de imbornales.

Así lo ha informado el consistorio en un comunicado este sábado tras reunirse el Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ante la alerta por lluvias nivel naranja. Esta sesión ha sido convocada tras participar previamente sus miembros en una reunión de coordinación convocada por la Agencia Valenciana de Emergencias de la Generalitat.

La ciudad se encuentra en alerta naranja durante la jornada del sábado y se activará la alerta amarilla desde las 00.00 horas de la madrugada hasta el mediodía del domingo.

Servicios

Respecto a los servicios realizados, el consistorio ha señalado que se han atendido un total de 34 durante la mañana. Además, ha detallado que el operativo activo durante la jornada está compuesto por 29 efectivos de la Policía Local, aparte de los que se encuentran en los puntos fijos; 17 bomberos; ocho personas de brigadas; cuatro técnicos operativos. Igualmente, han apuntado que todos los semáforos están operativos y hay dos equipos de cuatro personas miembros del personal de FACSA.

El consistorio también ha indicado que están cerradas al tráfico, a las 11.40 horas, las vías Grupo Lourdes; Camino Mestrets; Venta Nova/Cova Colom, accesos a Riu Sec; Ratlla Almazora, en túnel hacia N-340.

También están cortadas el Camino Donación con Hnos. Bou, Club de Tenis; Camino Collet, los accesos a Barranco del Sol; Camimo Enramada; Ratlla Benicàssim desde CV-149 a 340; Hermanos Bou desde CS-2 hasta Grupo San Pedro; vía de servicio Serradal y Camino Romeral.

La precipitación máxima acumulada se ha registrado en el Planetario con 146 litros por metro cuadrado (l/m2) en total, 83 l/m2 en lo que va de jornada de hoy.

Desde el Ayuntamiento han pedido a la ciudadanía "sentido común" y "responsabilidad", así como que sigan las indicaciones del servicio de Emergencias 112 a través de sus canales oficiales. También han solicitado que se eviten desplazamientos innecesarios.