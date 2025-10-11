Castelló tendrá un nuevo apartahotel para turismo joven en verano: los detalles

Castelló suma 580 plazas habitacionales a su oferta para estudiantes este curso con la apertura de una nueva residencia ubicada en la avenida Vall d'Uixó, en la antigua fábrica de Marie Claire. Camplus Castellón aglutina en sus instalaciones a «alumnado de la Universitat Jaume I (UJI), que supone casi la mitad de usuarios, el CEU-Cardenal Herrera, un 45%; y Gasma, con un 5%», según explica su director, David Ordoy.

Él pone el acento en que, «inicialmente tenemos más de 100 residentes, procedentes, sobre todo, de Valencia, Teruel, Tarragona, Alicante y Zaragoza, en ese orden, con estudiantado internacional, sobre todo procedente de Gastronomía, que viene a Castelló desde Estados Unidos, México, Brasil, Guatemala o Turquía, entre otros».

La residencia, que ha abierto un curso más tarde de los previsto por retrasos en las obras, está lista para, «de septiembre a junio, alojar estudiantado, y algún que otro profesor de grado o máster, y también posdoctorados que vienen en estancias cortas y a los que les es más difícil acceder a un piso o a una habitación en una vivienda compartida».

Y en verano, según explica el director del centro, se prevé «implementar el espacio, junto a la estación de tren de Castelló y muy bien comunicado con el Grau, como apartahotel para gente joven o para estudiantes», ampliando la oferta turística «para otro tipo de nicho de viajeros que buscan la playa, festivales o la experiencia de la naturaleza».

Fachada de la nueva residencia Camplus, en Castelló. / Gabriel Utiel

La vivienda estudiantil, un problema

La residencia Camplus, que se define más como «residencia universitaria, para vivir, convivir y estudiar, no un colegio mayor», mantiene elementos históricos y patrimoniales de la antigua fábrica de Marie Claire, con imágenes antiguas, la escalera interior de los trabajadores rehabilitada, y con «espacio para crecer a futuro».

Con el problema habitacional en Castelló a la cabeza de las preocupaciones del estudiantado de fuera de la ciudad en el arranque el curso, con colas de universitarios en busca y captura por una habitación, la residencia es un plan B para muchos.

El mayor condicionante es el bolsillo de las familias, con hasta cuatro opciones para elegir: San Lucas y Nuestra Señora del Lledó, en el centro; y Campus Castelló, en el perímetro interior de Riu Sec, a la espera de las obras de la que será la quinta infraestructura habitacional estudiantil de la capital en la antigua Clínica Santa Teresa, de la Ronda Magdalena, aún en obras.

De 408 a 793 euros al mes

Vivir en una residencia cuesta, en Castelló, entre 408 y 525 euros al mes con los suministros básicos, más extras de manutención, ya sea media pensión o pensión completa, con precios que se elevan hasta los 793 € al mes, en habitación individual o doble y hasta premium.

El nuevo espacio de la avenida Vall d'Uixó cuenta con gimnasio, sala de estudio y juegos, lavandería, cocina y vigilancia 24 horas.