Castelló impulsa medidas para dinamizar el comercio a través de acuerdos con los aparcamientos de la ciudad

Castelló impulsará medidas para dinamizar el comercio de la ciudad, mediante los distintos aparcamientos subterráneos públicos de pago. Las principales cuestiones que se han abordado, en la reunión que la alcaldesa, Begoña Carrasco, acompañada por el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha mantenido con las empresas que gestionan estos parkings han sido "diferentes cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de estos aparcamientos, la movilidad en su entorno y la accesibilidad de los mismos”.

De manera especial, Carrasco ha manifestado que “esta reunión ha tenido el objetivo de proponer y consensuar diferentes medidas que permitan la dinamización comercial de nuestra ciudad”. Un objetivo en el que los aparcamientos de nuestra ciudad son un elemento clave, ya que son miles las personas que los utilizan a diario para poder realizar sus compras o gestiones en la ciudad de Castellón”, aclara.

Carrasco y Ramírez se han sentado a dialogar con representantes de las cuatro empresas que gestionan estos aparcamientos en la ciudad de Castelló como son UTE Santa Clara (plaza Santa Clara); SABA (avda. Rey Don Jaime); APK2 (plaza Borrull; Clavé / San Félix y Avenida de Mar) y Jujosa (Cardona Vives).

Mejores accesos y campaña de tickets

Entre las medidas propuestas desde el equipo de gobierno, la alcaldesa de Castelló ha destacado que “se va a hacer hincapié en la mejora de la señalética para una mayor y más clara visibilidad para llegar a estos aparcamientos y que sea más fácil el acceso a cada uno de ellos, de manera especial para la gente que llega desde fuera de nuestra ciudad".

"Por eso, planteamos llevar a cabo campañas informativas en los municipios cercanos para que los vecinos de la provincia sepan que pueden aparcar en el centro, con itinerarios accesibles”, ha comentado.

"De esta manera, asegurando que la movilidad en torno a estos aparcamientos sea más fácil, estamos contribuyendo a que todas esas personas que quieren llegar al centro de nuestra ciudad para realizar sus compras lo hagan de manera más sencilla y cómoda”, ha afirmado la alcaldesa.

Campañas en otros municipios

Del mismo modo, la primera edila ha anunciado que “se está estudiando también la puesta en marcha de campañas que permitan poner a disposición de los potenciales clientes tickets de aparcamiento por compras realizadas en comercios del centro de Castellón. Algo que, sin ninguna duda, supondría un aliciente más y un revulsivo para el sector comercial de nuestra ciudad, como se ha comprobado en otras ocasiones”.

Begoña Carrasco también ha hecho hincapié en que “se va a realizar una esfuerzo por parte del Ayuntamiento a la hora de adecuar el entorno de estos aparcamientos para que cuenten con el mejor aspecto posible, porque la imagen de estos aparcamientos es parte también importante de la imagen de nuestra ciudad”.

Acceso al centro garantizado

La alcaldesa de Castellón también ha querido subrayar que “el acceso al centro de la ciudad está garantizado, incluso en la Zona de Bajas Emisiones, por lo que también lo está el poder dejar nuestro vehículo en estos aparcamientos habilitados”.

“Por tanto, todas aquellas personas que utilicen sus vehículos para desplazarse hasta los aparcamientos del centro de Castellón pueden hacerlo sin ningún tipo de problema”, ha insistido.

La máxima responsable municipal ha declarado que “este tipo de acciones refuerzan también la capitalidad de nuestra ciudad. Así, convertimos que el venir de compras al centro de Castellón se consolide como una costumbre, que también beneficia a otras actividades como la hostelería y restauración contribuyendo a lograr una ciudad más dinámica y atractiva. Porque un comercio más vivo también es sinónimo de una ciudad más viva y con más alternativas de ocio”.

Con las empresas

Begoña Carrasco también ha querido hacer hincapié finalmente en que “en la puesta en marcha de estas y otras iniciativas vamos a ir de la mano de las diferentes empresas para seguir planteando nuevos escenarios que beneficien tanto a los aparcamientos públicos como al comercio tradicional de nuestra ciudad que tiene en estos párkings uno de sus principales aliados a la hora de atraer potenciales compradores para sus negocios”.