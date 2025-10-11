Menos ruido en Blasco Ibáñez: cuándo estará la pantalla acústica del Recinto de Mercados de Castelló

La nueva pantalla acústica del Refeyme hará compatible la actividad del recinto y el descanso de los vecinos del bulevar Blasco Ibáñez y adyacentes. El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Sergio Toledo, ha recordado que “desde el equipo de gobierno estamos yendo de la mano con los vecinos en relación con la instalación de una nueva pantalla acústica que permitirá reducir el impacto de los eventos que se organizan en el Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme) para el descanso de la ciudadanía”.

Toledo ha explicado que “llevamos durante varios meses trabajando para hacer realidad esta infraestructura, que contará con una inversión cercana a los 400.000 euros y que va a permitir mejorar la calidad de vida del entorno del Refeyme, al tiempo que se garantizará acoger, como hasta ahora, diferentes eventos como conciertos, festivales y otro tipo de encuentros multitudinarios”.

Recinto de ferias y mercados, donde se instalará la pantalla acústica. / Kmy Ros

De la mano de los vecinos

Así, Toledo ha resaltado que “en este proyecto de instalación de la nueva pantalla acústica, vamos siempre de la mano de los vecinos. Y hace sólo unos días mantuvimos una reunión para informarles de en qué punto está ahora el proyecto y cuáles son los próximos pasos a dar por parte del gobierno municipal. Porque esta es la manera de proceder de este gobierno: desde el diálogo, la transparencia y la participación ciudadana como herramienta para construir entre todos, el Castellón para todos”.

“De esta manera hacemos compatible el derecho al descanso de estos vecinos y vecinas con la organización de unos eventos que permiten dinamizar la actividad en nuestra capital, apostando por una ciudad más viva”, ha asegurado.

Instalada en 2026

El concejal ha adelantado que “ya se ha realizado la asistencia técnica para la elaboración de la memoria de este proyecto y en aproximadamente un mes, podría estar finalizada la redacción del proyecto. La ejecución del mismo y la instalación de la pantalla acústica se realizaría ya durante 2026”.

Toledo ha calificado esta obra “como un gran paso para la mejora de la calidad de vida de los vecinos del entorno de Refeyme. Con la instalación de esta pantalla acústica, este gobierno municipal da respuesta a una reivindicación que planteaban los vecinos de la zona desde hace años y mejora también las condiciones e infraestructuras de un recinto de mercados que se ha convertido, con este gobierno, en uno de los grandes dinamizadores de la actividad de ocio, cultural y comercial en la ciudad de Castelló”.

Toledo, durante una visita a las instalaciones de Refeyme / Mediterraneo

La evolución del espacio

El montaje de la barrera sonora representa el primer paso en la evolución futura del espacio, que el propio consistorio explota desde mayo de 2020.

Una vez completada la instalación de la pantalla, la hoja de ruta marcada por el gobierno municipal estriba en realizar un nuevo estudio de viabilidad económica para, a la postre, sacar a concurso la gestión del recinto. De esta manera, el consistorio espera resolver la adjudicación "antes del final" de la presente legislatura, según ha señalado el portavoz municipal, Vicent Sales, que ha reconocido asimismo el "retraso" en los plazos previstos previamente con Refeyme.

El recinto multiusos, que alberga el Mercado del Lunes, la feria de atracciones y ha acogido festivales o conciertos de reconocidos artistas recientemente, ya recibió un lavado de cara el pasado año.

El Ayuntamiento destinó cerca de 900.000 euros en unas obras que abordaron la remodelación del techo para evitar las goteras, el montaje de una nueva instalación eléctrica o la renovación de los baños.

En vistas al futuro y una vez acceda la nueva concesionaria, las actuaciones se centrarán en la adecuación de los dos aparcamientos subterráneos —490 plazas— que permanecen en desuso desde la inauguración del recinto. Durante estos meses, la explanada de Refeyme funciona además como estacionamiento eventual para los residentes debido a las labores relativas a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que se llevan a cabo en el párking de la avenida del Mar.