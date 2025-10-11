Nuevo paso para construir el IES Crémor de Castelló: la licitación, en breve

Un paso más para que el instituto Crémor, el número 12 de Castelló, sea una realidad. Después de su creación, por decreto de Conselleria de Educación en 2023, la expropiación de los terrenos en la ribera del Riu Sec, y de arrancar el curso ese mismo año en aulas prefabricadas en la explanada situada detrás del cementerio de Sant Josep, el Ayuntamiento de Castelló ha dado un paso más para acelerar la construcción del centro. La última junta de gobierno dio este miércoles luz verde la concesión demanial directa a Iberdrola de diversas instalaciones eléctricas en la calle Venecia, donde está el solar del futuro IES Crémor, para el suministro de energía al centro.

Lo avanzó el portavoz municipal, Vicent Sales, que especificó, según las previsiones iniciales, que «es un paso más para poder formalizar la cesión del terreno, ya urbanizado, y que la Conselleria de Educación licite la obra antes de final de año».

De momento, según informó Sales, «la tramitación sigue su curso», asegurando que «la Conselleria ya tiene el informe de necesidades y un proyecto básico», por lo que consideró que «tres meses es tiempo suficiente para sacar a concurso público» las obras del reivindicado centro en el Raval Universitari.

Un centro para 1.000 alumnos

Un instituto que se creó como un desglose parcial del superpoblado IES Bovalar, en el Raval Universitari en crecimiento y con déficit de plazas escolares, con capacidad, según el decreto 108/2023, para 600 puestos de Secundaria, 210 de Bachillerato y 360 de FP.

Actualmente, en las aulas prefabricadas, el IES imparte ESO y FP de la familia de Jardinería.

El suelo reservado por el anterior gobierno municipal para uso dotacional abarca un total de 11.069 metros cuadrados y está dividido en seis parcelas distintas, cuyo precio total fue fijado a finales de año en 663.521 euros.

Dos años y medio después, y tras reivindicaciones del claustro de profesorado y del Ampa, que incluso se movilizaron a finales del pasado curso, el nuevo consistorio espera que el centro sea una realidad para el 2028, después de la licitación de la obra a finales de este año y unos trabajos que pueden durar, de término medio, unos dos años.

Con la electrificación se da un paso más hacia la completa urbanización del solar, que pasaría «en breve» a manos del Consell.