El PSPV denuncia que todavía no se han pagado a las ayudas de 2025 a las entidades sociales de Castelló

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado el “abandono del tercer sector por parte del consistorio”, que se concreta en “estar a mediados del mes de octubre y no haber abonado aún las subvenciones concedidas a las entidades sociales para este 2025”.

José Luis López, portavoz adjunto socialista, ha señalado que los dos años de gobierno presididos por Begoña Carrasco “han dejado en una situación límite a los colectivos sociales de nuestra ciudad, con ayudas sociales sin resolver, importes congelados y limitaciones que paralizan el desarrollo de proyectos en Castelló”.

Retraso injustificable

Como subraya López, “la situación es grave por el retraso injustificable en la resolución de la convocatoria de subvenciones de este año”. A esto se suman “otras cuestiones que venimos denunciando desde hace dos años: la decisión de Begoña Carrasco de limitar los proyectos subvencionables a dos por entidad, aunque tengan diferentes beneficiarios, o que los importes de las ayudas lleven desde 2023 sin actualizarse conforme al coste real de los proyectos”.

Para el portavoz adjunto socialista, “mientras se multiplica la demanda de servicios sociales, el gobierno municipal formado por PP y Vox, no solo está desatendiendo, sino que está asfixiando a las entidades que cuidan de las personas”.

Muchas entidades sociales de Castelló, como explica José Luis López, “se ven obligadas a adelantar recursos propios para seguir prestando servicios básicos de atención a la infancia, personas mayores, salud mental, sinhogarismo o apoyo a personas en situación de exclusión”. Y en otros casos, “nos encontramos con proyectos que han desaparecido por la falta de financiación y la incertidumbre actual”.

Promesas incumplidas

La alcaldesa Begoña Carrasco “se ha comprometido en varias ocasiones a resolver estas ayudas en los primeros meses del año, pero la realidad nos demuestra de nuevo que no cumple lo que promete”. A ello se ha unido la “lamentable gestión de la hasta hace pocas semanas concejala de Bienestar Social, Maica Hurtado, a la que no han tenido más remedio que retirarle las competencias en la materia por el absoluto caos en su gestión”.