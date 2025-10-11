Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat

Un comercio de Castelló, número 1 de su sector en digitalización. El Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, a través de su oficina Pateco, ha galardonado este año como uno de los E-líderes del pequeño comercio de la Comunitat a Ferretería Escrig, el negocio ubicado en la Ronda Vinatea, por «su adaptación a los cambios y por adoptar diferentes estrategias de innovación en el contexto digital actual».

Los galardones se entregarán el día 30 en una gala en Caixafòrum de València, con un homenaje a los comercios afectados por la dana del 2025, donde el pequeño comercio sufrió en primera persona las consecuencias de las inundaciones, según apuntan desde la organización.

Web de Ferretería Escrig. / Mediterraneo

Segunda generación de un negocio familiar

Retail Future destaca que Ferretería Escrig, ya en su segunda generación de un negocio familiar con casi 50 años de historia, sigue asesorando a particulares y profesionales, adaptándose a las nuevas demandas del mercado y evolucionando con iniciativas innovadoras de venta on line y presencia en redes sociales.

También es un ejemplo más de saber combinar sus valores tradicionales con la atención personalizada, el trato cercano y la gran experiencia. Sin olvidar el papel de referencia en su comunidad y su compromiso con el deporte y su cercanía con las fiestas y eventos locales.