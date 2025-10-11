Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una ferretería de Castelló, 'número 1' en digitalización de la Comunitat

Una comercio de segunda generación de la Ronda Vinatea gana el premio 'E-líderes' del Consejo de Cámaras de la Comunitat

Segunda generación de la Ferretería escrig de Castelló.

Cristina Garcia

Un comercio de Castelló, número 1 de su sector en digitalización. El Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, a través de su oficina Pateco, ha galardonado este año como uno de los E-líderes del pequeño comercio de la Comunitat a Ferretería Escrig, el negocio ubicado en la Ronda Vinatea, por «su adaptación a los cambios y por adoptar diferentes estrategias de innovación en el contexto digital actual».

Los galardones se entregarán el día 30 en una gala en Caixafòrum de València, con un homenaje a los comercios afectados por la dana del 2025, donde el pequeño comercio sufrió en primera persona las consecuencias de las inundaciones, según apuntan desde la organización.

Web de Ferretería Escrig.

Segunda generación de un negocio familiar

Retail Future destaca que Ferretería Escrig, ya en su segunda generación de un negocio familiar con casi 50 años de historia, sigue asesorando a particulares y profesionales, adaptándose a las nuevas demandas del mercado y evolucionando con iniciativas innovadoras de venta on line y presencia en redes sociales.

También es un ejemplo más de saber combinar sus valores tradicionales con la atención personalizada, el trato cercano y la gran experiencia. Sin olvidar el papel de referencia en su comunidad y su compromiso con el deporte y su cercanía con las fiestas y eventos locales.

