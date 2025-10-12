Castelló hace 25 años: Villa Dolores, historia de una expansión

Hace 25 años, Castelló estaba en el albor de una nueva era. No solo era el final de un siglo y el comienzo de otro, sino que además los cambios morfológicos que se habían producido en la ciudad en 2000 permitían pensar que la capital de la Plana podía expandir su urbanismo con nuevos barrios.

Así fue como surgió el PAI de Villa Dolores. A una etapa de bonanza urbanística antes de que estallara el boom del ladrillo se le unió una obra clave que dejó espacio a Castelló para crecer por el suroeste. Hacía apenas meses que se había soterrado la vía del tren e inaugurado la nueva estación (que es la que existe en la actualidad).

Ese edificio y la modernización del espacio ferroviario se llevó la mayoría de los titulares de la época, ya que además la ausencia de las vías en medio de la ciudad (algo a lo que los castellonenses estaban acostumbrados desde mediados del siglo XIX) provocó que las dos partes de Castelló se unieran, cuando antes estaban partidas y casi no tenían conexión. Los pasos a nivel estaban a la orden del día.

Profundo cambio

Cuando soterraron las vías, sin embargo, todo cambió: donde había una infraestructura imprescindible como son las vías de un tren y todo el entramado eléctrico que conllevan, pasó a haber un descampado que el Ayuntamiento decidió que fuera urbanizable.

Precisamente en julio de 2000, hace justo un cuarto de siglo, se aprobó el programa que permitió urbanizar esta parte de Castelló e impulsar nuevas construcciones, tal y como publicó Mediterráneo aquel mes, en una noticia breve, puesto que no había ninguna piedra puesta todavía.

El llamado PAI Villa Dolores se denominó así por María Dolores Boera, una reconocida castellonense que tenía una gran vivienda en esa parte de la ciudad (de hecho, la villa todavía existe).

Plaza Ramón James Boera

A esa familia también pertenecía, por cierto, Ramón James Boera, que pasó a dar nombre a una plaza en el futuro emplazamiento urbano que se construyó en la primera década de los 2000. El parque aledaño a la plaza es una de las referencias del barrio, al lado de del actual Centro Comercial Salera y del centro gastronómico Gasma, que justamente es vecino de la vivienda de la familia Boera.

Con el tiempo, las promociones inmobiliarias consiguieron levantar unas 10 edificaciones de viviendas, que contrastan con otras partes de Castelló por su particular estilo arquitectónico.

Aparte de las nuevas familias que se instalaron en el lugar, el PAI Villa Dolores fue, de alguna manera, el paso previo a que la ciudad urbanizada llegara un paso todavía más allá con la construcción de Salera y, más recientemente, de Estepark, dos de los lugares donde se mueve en 2025 el comercio de Castelló y de la provincia.