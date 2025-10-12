El Centro Aragonés de Castelló no ha querido perder la oportunidad de conmemorar el día de la Virgen del Pilar, a pesar de que la lluvia busca restar protagonismo a la patrona nacional. La Iglesia de la Trinidad ha sido el escenario de esta celebración, que se ha iniciado con el desfile hasta la parroquia, antes de que el obispo de la Diócesis de Segorbe-Castelló, Casimiro López, se encargara de ofrecer una tradicional misa baturra.

Además, el programa de actos matutino se ha completado con una ofrenda floral a la patrona de Aragón, dentro de las celebraciones del Centro Aragonés que, este año, ha contado con el concejal de Hacienda, Recursos Humanos y Empleo, Juan Carlos Redondo, como pregonero.

El Centro Aragonés celebra por todo lo alto la festividad del Pilar en Castelló / Toni Losas

La reinas mayor e infantil de la asociación, María Gual Cubillas y Paula Bonaque Pastor, y sus cortes de honor han gozado de un protagonismo especial dentro de esta jornada. Tampoco ha faltado a la cita el presidente del Centro, José Antonio Lázaro, que por su labor y trabajo constante al frente de la entidad que ya está más que consolidada en Castellón.

Además, han participado en la cita la concejala de Turismo, Arantxa Miralles y la concejala de Fiestas, Noelia Selma junto a las reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón junto a sus respectivas cortes de honor.

Gala folclórica

Después de la mañana de devoción, una comida de hermandad ha tomado el relevo en el programa de celebraciones. Esto ha sido antes de que, por la tarde, el teatro del Raval Rafa Lloret ha puesto el cierre a la programación de estas fiestas con una gala folclórica aragonesa.